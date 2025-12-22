Semestervikariat, lokalvårdare till lokalvården och storstäd väst
Vill du göra skillnad och bidra till en trygg och trivsam miljö i Region Blekinges lokaler i sommar? Vi söker nu engagerade och ansvarstagande semestervikarier till vår lokalvårdsenhet i västra Blekinge!
Lokalvården i Region Blekinge är en del av enheten för måltid och lokalvård inom Regionservice.
Vårt arbete är en viktig del av att säkerställa en ren och säker miljö för både personal och patienter. Avdelningen för lokalvård och storstäd väst ansvarar för lokaler i västra länsdelen, inklusive allt från administrativa byggnader till vårdlokaler som operationssalar.
Om jobbet
Uppdraget som semestervikarierande lokalvårdare hos oss innebär att upprätthålla de hygienkrav som är uppsatta för Region Blekinges lokaler. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar att ansvara för och utföra lokalvård på ett individuellt städområde inom västra Bleking, vilket du gör genom daglig städning, smittstädning, golvvård, storstädning och maskinstädning med stöd av modern städutrustning, städmaskiner samt tydliga rutiner genom rutinbeskrivningar.
Semestervikariatet sträcker sig över cirka 8-10 veckor, med start vecka 25, och inkluderar en introduktion i arbetet. Vi ser gärna att du kan arbeta hela perioden, men det finns även möjlighet att anpassa perioden vid önskemål.
Urval, intervjuer samt introduktion sker löpande under våren, så vänta inte - sök redan idag!
Om dig
För att vara aktuell för tjänsten som semestervikarierande lokalvårdare under semesterperioderna ska du vara 18 år fyllda vid anställningens start samt ha dokumenterad gymnasiekompetens alternativt pågående gymnasieutbildning med dokumenterade terminsbetyg. Vidare behärskar du svenska i tal och skrift samt har god läsförståelse. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av lokalvårdsarbete med maskinstädning och/eller SRY-utbildning. Då vi utför lokalvård i Region Blekinges lokaler som finns på olika platser i länet ser vi det även som meriterande med B-körkort vid semestervikariat hos oss.
Vi söker dig som är noggrann och ansvarskännande, med förmågan att arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till nya situationer, även med kort framförhållning. Som person är du lugn, uppmärksam och tillmötesgående, vilket gör att du trivs i en roll där du bidrar till en trygg och trivsam miljö för andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om ansökan
Bifoga dina gymnasiebetyg/terminsbetyg från gymnasium tillsammans med ditt CV och personliga brev i din ansökan.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
https://regionblekinge.se/
