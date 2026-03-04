Semestervikariat Kostekonom till Måltidsservice i Karlskrona
Region Blekinge / Storhushållsföreståndarjobb / Karlskrona Visa alla storhushållsföreståndarjobb i Karlskrona
2026-03-04
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-04Om företaget
Måltidsservice är en del av Region Blekinges Service-område.
Gemensamt för området är att vi utvecklar och levererar stöd och servicetjänster till vårdens verksamheter inom Region Blekinge. På avdelningen i Karlskrona arbetar ett engagerat team av 22 kockar som året runt lagar näringsrik och välsmakande mat både till våra vårdavdelningar och till restaurangen, som även är öppen för allmänheten.
Om jobbet
I tjänsten som kostekonom arbetar du på avdelningen Måltidsservice i Karlskrona med försörjning av måltider till vårdavdelningar och restaurang. Mer konkret innebär arbetet att du ansvarar för kostdatasystemet Matilda med recept, beställningar, statistik samt deklarerade allergener. Du stödjer kockar i produktionskök och specialkost samt genomför dagliga leverantörsbeställningar enligt gällande rutin. Även arbete i produktion kan förekomma när behov uppstår. Arbetet som kostekonom innebär också att ha ett skarpt fokus på hygien och kvalitet, att vi följer noggrant våra rutiner och egenkontrollprogram. Din roll innebär regelbunden kontakt med såväl interna som externa kunder, vilket kräver en vilja att ge service i toppklass och ett strukturerat arbetssätt. Här hos oss jobbar vi tillsammans för att nå våra mål - och vi har kul på vägen!
Tjänstens arbetstid är förlagd till dagtid. Semestervikariatet omfattar ca 10 veckor inklusive 2 veckors introduktion. Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånligt tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Vill du veta mer om kökets verksamhet, klicka på länken:https://regionblekinge.se/jobb-och-utbildning/att-jobba-i-region-blekinge/vara-yrken-och-medarbetare.html
Urval och intervjuer kommer ske löpande under våren, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om dig
Vi söker dig som har examen som kostekonom eller annan adekvat utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt lång erfarenhet av arbete i liknande tjänst. Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Eftersom arbetet innebär arbete i team samt med kundkontakt har du god samarbetsförmåga och är serviceinriktad. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vidare har du en positiv syn på människor och arbete, och tycker liksom vi att det ska vara roligt att gå till jobbet!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.https://regionblekinge.se/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081) Arbetsplats
Regionservice, Region Blekinge Kontakt
Håkan Östrot, Avdelningschef 0455-734318 Jobbnummer
9777972