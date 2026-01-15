Semestervikariat kock till Tubberödshus, Lilldal, Kvarnbackens äldreboende
Tjörns Kommun, Socialförvaltningen / Kockjobb / Tjörn Visa alla kockjobb i Tjörn
2026-01-15
, Stenungsund
, Kungälv
, Öckerö
, Orust
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjörns Kommun, Socialförvaltningen i Tjörn
På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Tänk att få jobba i kök som har fått Sveriges uppmärksamhet för sina fantastiska seniormåltider! Hos oss är måltiden mer än bara mat - den är en upplevelse som skapar gemenskap och livskvalitet för våra äldre. Våra kök på Tubberödshus, Lilldals och Kvarnbackens trygghetsboende är hjärtat i verksamheten, där dofter och smaker sprider glädje varje dag.
Vi är stolta över att för tionde året i rad vara nominerade till Årets Seniormåltider på Sveriges Offentliga Måltiders gala. Alla tre kök har fått stjärnor för sitt arbete - ett bevis på vår höga kvalitet och vårt engagemang. Här arbetar vi med omtanke, ekologiska och klimatsmarta val, och skapar måltider som gör skillnad.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som kock hos oss får du ett varierat och kreativt arbete där du:
* Tillagar god och näringsriktig mat för våra äldre
* Deltar i alla moment: förberedelser, tillagning, beställningar, servering, disk och städ
* Ansvarar för livsmedelsbeställningar och egenkontroll
* Arbetar nära gästerna för att skapa en trivsam måltidsmiljö
Vi arbetar efter relationsmodellen och i team med delat ansvar. Vårt mål är att varje måltid ska präglas av kvalitet, trygghet och omtanke.
Ansök idag vi rekryterar löpande.
Körkort är ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har kockutbildning och erfarenhet av matlagning
* Har kunskap om näringslära, särskilt för äldre
* Är flexibel, initiativrik och har god samarbetsförmåga
* Har hög servicekänsla och tycker om att arbeta nära människor
* Är ansvarstagande, lösningsorienterad och sprider glädje i vardagen
Vi värdesätter humor och positiv energi hos oss gör vi skillnad tillsammans!
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Vi har upphandlat med bemannings- och rekryteringsföretag.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Soc 2026/14". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjörns kommun
(org.nr 212000-1306) Arbetsplats
Tjörns kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ingela Brännehed ingela.brannehed@tjorn.se 0766-341639 Jobbnummer
9685005