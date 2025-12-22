Semestervikariat Kock till Måltidsservice i Karlskrona
Måltidsservice är en del av Regionservice.
Gemensamt för området är att vi utvecklar och levererar stöd och servicetjänster till vårdens verksamheter inom Region Blekinge. På avdelningen i Karlskrona arbetar ett engagerat team av 22 kockar som året runt lagar näringsrik och välsmakande mat både till våra vårdavdelningar och till vår restaurangen, som även är öppen för allmänheten.
Om jobbet
Som kock hos oss i Karlskronas centralkök är din uppgift att förse våra vårdavdelningar och restauranggäster med välsmakande måltider. Du kommer att arbeta i team där ni tillsammans producerar varma måltider i kantinsystem, packar varor för leverans till avdelningar, arbetar med serveringen i restaurangen och utför vanligt förekommande arbetsuppgifter såsom disk och städ. Med ett skarpt fokus på hygien och kvalitet följer vi noggrant våra rutiner och vårt egenkontrollprogram. Din roll innebär regelbunden kontakt med såväl interna som externa kunder, vilket kräver en vilja att ge service i toppklass och ett strukturerat arbetssätt. Här hos oss jobbar vi tillsammans för att nå våra mål - och vi har kul på vägen!
Vi erbjuder dig ett stimulerande och betydelsefullt arbete med många personliga möten och stort eget ansvar. Hos oss har du förmånligt tillgång till gym och möjlighet till flexibel arbetstid.
Vill du veta mer om kökets verksamhet i köket, klicka på länken:https://regionblekinge.se/jobb-och-utbildning/att-jobba-i-region-blekinge/vara-yrken-och-medarbetare.html
Tjänstens arbetstid är förlagd till dagtid med helgtjänstgöring.
Urval och intervjuer sker fortlöpande, så tveka inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Om dig
Vi söker dig som har en godkänd och avslutad kockutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta inom storkök samt med specialkost, mat vid allergi och intolerans.
Du är en strukturerad och noggrann person som brinner för att skapa goda smaker och trivs i team. Din servicekänsla och ditt positiva sätt gör dig till en uppskattad kollega och du tycker liksom vi, att jobbet ska vara roligt!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om regionservice
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är regionservice. Här finns samlade resurser för regionfastigheter, fastighetsteknik, lokalvård, logistik, måltidsservice, centrallager och kundservice. Regionservice främsta uppdrag är äga, förvalta och utveckla Region Blekinges fastigheter och inhyrda lokaler. Området tillhandahåller och utvecklar också servicetjänster inom lokalvård, måltids-, material- och textilförsörjning.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
