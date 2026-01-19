Semestervikariat inom produktion The Absolut Company 2026
2026-01-19
The Absolut Company (TAC) har globalt ansvar för produktion, innovation, förpackningsutveckling och marknadsföring av ett stort utbud av premium spritvarumärken. Varumärkena består av det ikoniska Absolut Vodka, den ledande smaksatta romen, Malibu och den bästa kaffelikören, Kahlúa. The Absolut Company, med huvudkontor i Stockholm, är en del av Pernod Ricard som är världsledande inom vin och sprit.
Vi söker semestervikarier till vår verksamhet i Åhus, där Absolut Vodka tillverkas med stolthet och hög kvalitet! Hos oss finns möjlighet till semestervikariat på heltid inom olika funktioner. Arbetet bedrivs under måndag till fredag, antingen på dagtid eller tvåskift beroende på roll.
Vikariaten sträcker sig från början/mitten av juni till och med augusti, och för att vara aktuell behöver du kunna arbeta under en sammanhängande period på 8-10 veckor. Nedan kan du läsa mer om våra olika roller.
Tappningsoperatör
Som Tappningsoperatör ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för ett arbetsområde inom Tappningen. Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att fylla på material, övervaka maskiner och åtgärda eventuella störningar. Du säkerställer att produktionen följer plan och håller hög kvalitet. I rollen ingår även att rapportera maskinhaverier och -stillestånd samt att utföra operatörsunderhåll. Vi söker som är tekniskt intresserad och gärna har gymnasieutbildning med yrkesteknisk inriktning (meriterande). Tjänsten är förlagd på tvåskift, måndag till fredag.
Blandningsoperatör
Som Blandningsoperatör ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, för ett arbetsområde inom Vodkablandningen. Arbetsuppgifterna innefattar att ta emot aromer, hantera recept samt styra och övervaka processer. Du rapporterar maskinhaverier och -stillestånd samt utför operatörsunderhåll. Vi söker dig som har tekniskt intresse och gymnasieutbildning med yrkesteknisk inriktning eller motsvarande. Erfarenhet av arbete i processmiljö är meriterande. Tjänsten är förlagd på tvåskift, måndag till fredag.
Truckförare - Materialhantering
Som Truckförare på Materialhanteringen servar du samtliga produktionslinjer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är truckkörning samt arbete som maskin- och lageroperatör. Du tar emot glas och svep från lastbilar, planerar lagerutrymmen och ansvarar för transportsystem för glaspallar. Du ser till att tomflaskor kommer upp på linjen, hanterar etiketter och svep samt ansvarar för palletering av kartonger. I rollen ingår även att rapportera maskinhaverier och -stillestånd samt utföra operatörsunderhåll. För tjänsten krävs truckkort (motviktstruck) samt körkort för personbil (B). Tjänsten är förlagd på tvåskift, måndag till fredag.
Lageroperatör - Hamnlager
Som Lageroperatör på vårt Hamnlager ansvarar du för lastning av containers och bilar, inleveranser och orderplock. Du arbetar i ett lagerstyrt (Astro) helautomatiskt höglager och hanterar lastning i ordersystem med truckterminaler. För tjänsten krävs truckkort (motviktstruck) samt körkort för personbil (B). Erfarenhet av containertruck och truckterminaler är meriterande. Tjänsten är förlagd på tvåskift, måndag till fredag.
Förrådsarbetare
Som Förrådsarbetare ansvarar du tillsammans med dina medarbetare för Förrådet i Åhus. Dina arbetsuppgifter omfattar till största delen transporter mellan våra anläggningar. I rollen ingår även uppackning av ankommande gods och inleveranser i vårt system. Daglig tillsyn och inventering av förrådet ingår också. Vi söker dig som vill jobba i ett mindre team, vågar ta egna initiativ och tycker om när den ena dagen inte är den andra lik. Tjänsten är förlagd på dagtid, måndag till fredag. B-körkort är ett krav.
Lokalvårdare
Som Lokalvårdare hos oss har du en varierad roll i ett team bestående av flera kollegor. Arbetet är omväxlande och kan även innebära uppgifter i ett mottagningskök. Vi söker dig som är självgående, tycker om att ta egna initiativ och är noggrann i ditt arbete. Tidigare erfarenhet av lokalvårdsarbete eller motsvarande är meriterande. Tjänsten är förlagd på dagtid, måndag till fredag.
Köksbiträde
Som Köksbiträde ansvarar du, tillsammans med dina kollegor, bland annat för frukostservering, disk, bakning av desserter, att hjälpa till vid matlagning, packning av varor, mottagning av leveranser, städning samt att bistå vid servering och iordningställande av fikabeställningar. Vi söker dig som är serviceinriktad, positiv och noggrann, och som trivs med att arbeta i team. Erfarenhet från liknande arbete är meriterande. Tjänsten är förlagd på dagtid, måndag till fredag.
OM DIG
Vi söker dig som har ett intresse för produktion och som vill dela vår stolthet över Absolut Vodka. Som person är du ansvarstagande, nyfiken och positiv, och du trivs med att arbeta tillsammans med andra. För att vara aktuell behöver du ha fyllt 18 år, eller fylla 18 år senast vid anställningens start. Du behärskar svenska språket väl, både i tal och skrift.
ANSÖKAN
Om du är intresserad av att bli en del av något av våra fantastiska team är du varmt välkommen att skicka in din ansökan. Din ansökan ska innehålla både CV och personligt brev. Ange även vilken eller vilka roller du är mest intresserad av samt när du har möjlighet att påbörja en anställning.
Vi går löpande igenom inkomna ansökningar och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan så snart som möjligt, men absolut senast 2026-02-22.
Observera att vi inte har någon möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556015-0178)
Köpmannagatan 29
296 22 ÅHUS
)
296 22 ÅHUS Jobbnummer
9691327