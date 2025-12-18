Semestervikariat inom Norbergs kommun - Funktionsstöd LSS 2026
2025-12-18
Du är välkommen till Norberg, den lilla kommunen med det stora hjärtat. Våra verksamheter speglas av ett stort engagemang bland medarbetarna, korta beslutsvägar och gemenskap. Vill du vara en del av detta är du varmt välkommen.
Vill du ha ett intressant och lärorikt arbete och finnas till för individer som behöver stöd för att klara sin vardag? Är du en person som har gott tålamod, uppskattar variation och värdesätter ett meningsfullt arbete? Då har vi sommarjobbet för dig! Vi söker nu semestervikarier till sommaren 2026.
Verksamheter
Inom området funktionsstöd arbetar du med personer som har olika funktionsvariationer. Inom området finns olika typer av arbetsplatser så som gruppboende, korttidsboende, daglig verksamhet, boendestöd och personlig assistans.
Lillgården På gruppboende bor individer i egna lägenheter. Personal finns tillgänglig dygnet runt och erbjuder den enskilde ett individuellt utformat stöd utifrån intresse och behov.
Cornetten Boendestöd/socialpsykiatri innebär att motivera och stödja personer med funktionshinder eller individer som på annat sätt behöver stöd, att ingå i en social gemenskap och uppnå delaktighet i samhället.
Solgården är ett fritids/korttidsboende för barn och unga inom LSS. Här arbetar barnskötare och undersköterskor med fokus på bemötande, pedagogik för ett livslångt lärande som utgår efter barnets behov.
Personlig assistans Som personlig assistent är det din uppgift att underlätta för brukaren, den funktionshindrade, att sköta sig själv. Det kan gälla matlagning, hygien och att sköta hemmet. Du som personlig assistent får möjlighet att förgylla brukarens dag med olika aktiviteter, som utgår från brukarens egna intressen.
Arbetsuppgifterna
Ditt jobb kommer innebära att skapa välbefinnande och trygghet hos personer som behöver det som mest.
Arbetet innebär att stödja individen utifrån dennes behov och förutsättningar.
Kvalifikationer och tidigare erfarenhet
Vi ser att du som söker har ett gott bemötande och ett intresse av att arbeta med människor. Erfarenhet eller utbildning av liknande arbete/praktik är meriterande men inget krav. Som person är du ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och är engagerad i ditt arbete.
För att du ska kunna kommunicera med brukare, anhöriga och kollegor, skriva och ta del av vårddokumentation samt erhålla medicindelegering krävs det att du har goda kunskaper i det svenska språket i både tal och skrift samt innehar god datorvana.
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna arbeta hos oss.
B-körkort är meriterande.
Introduktion och arbetstider
Innan du påbörjar din anställning kommer du bli inbjuden till introduktion. Introduktionstillfället är obligatoriskt. För att du ska ges rätt förutsättningar att trivas och känna att du kan göra ett bra jobb, kommer du att få genomföra ett antal introduktionspass på den arbetsplats som du blir erbjuden anställning.
Arbetstiderna kan variera och arbete kan förläggas dag, kväll, natt och helg. Vi beviljar generellt inte ledigt under ditt vikariat.
Övrigt
Ansöker du redan idag har du möjlighet att börja arbeta innan sommaren.
Möjlighet till förlängning av anställning efter sommarperioden finns.
Vi kommer att hantera inkomna ansökningar löpande.
För anställning på Solgården krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister. Detta ska uppvisas innan anställning beviljas. Du kan ansöka om detta hos Polismyndigheten där du väljer blankett "Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning". Du behöver även kunna uppvisa att du har svenskt medborgarskap eller har arbetstillstånd.
Norbergs kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Om du har skyddad identitet
Om du har skyddad identitet ber vi dig att inte skicka in din ansökan digitalt. Kontakta istället den rekryterande chefen direkt för vidare instruktioner om hur du kan lämna in din ansökan på ett säkert sätt.
Om du inte har kontaktuppgifterna till den rekryterande chefen kan du vända dig till HR via växeln 0223-290 00, så hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/67". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs kommun
(org.nr 212000-2072) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialkontoret, Individ och arbetsliv Kontakt
Jessica Kvist, Personlig assistans och gruppbostad 0223-29154 Jobbnummer
9652451