Semestervikariat inom Kommunal primärvård, Leg. sjuksköterskor

På Tjörn får medarbetarna ta plats! Inom Tjörns kommunkoncern står arbetsklimat och omsorg om varandra högt i kurs. Beslutsvägarna är korta, arbetsverktygen effektiva och kollegorna hjälpsamma. Du har stor frihet inom ditt yrkesfält och är med och påverkar utvecklingen. Det är enkelt att umgås och skapa kontakter med kollegor, chefer och politiker. Så börja jobba inom Tjörns kommunkoncern du också - här finns gott om plats att ta!
Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet är Tjörns vision.
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du blir en viktig del av en trygg och nära vård, där patientens hela livssituation står i fokus Skapa trygghet och glädje för andra? Som semestervikarie hos oss på Tjörns kommun arbetar du i nära kontakt med våra omsorgstagare där patientens hela livssituation står i fokus.. Genom att ge omsorg och stöd bidrar du till en god och trygg vardag.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Vi söker sjuksköterskor för vår dygnet runt verksamhet, där arbetet kan vara antingen på natt eller under dag, kväll och helg.
Arbetstiderna är flexibla och anpassas efter verksamhetens behov, och vi ser att du är villig att arbeta både på kvällar, helger och nätter vid behov. Som sjuksköterska inom hemsjukvården jobbar du både i särskilt och ordinärt boende.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Planera, genomföra och utvärdera omvårdnadsinsatser.
* Handledning av omvårdnadspersonal.
* Ansvar för läkemedelshantering med hjälp av verktygen Pascal och Alfas digitala signering.
Hos oss möter du patienten med ett helhetsperspektiv, där hela livssituationen tas i beaktande. Vi arbetar med moderna hjälpmedel och evidensbaserade metoder för att säkerställa hög kvalitet och trygg vård. Vår arbetsplats finns i Kållekärr, centralt på Tjörn, med busshållplats precis intill och smidiga pendlingsmöjligheter till Göteborg.
Ansök redan idag vi rekryterar löpande!
Körkort är ett krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för hemsjukvård.
Har du erfarenhet från liknande roller är det meriterande. Erfarenhet från hemsjukvård är en fördel, men din vilja att lära och utvecklas är det viktigaste. För att trivas i rollen behöver du kunna arbeta självständigt, göra medicinska bedömningar och agera med kvalitet i fokus. Du har lätt för att samarbeta, tar ansvar och är flexibel.
Som medarbetare bidrar du till ett positivt arbetsklimat och samverkar med olika partners för att skapa den bästa vården för våra patienter. Vi värderar personlig lämplighet högt och söker någon som delar socialförvaltningens värderingar: helhetssyn, respekt och fokus på de vi finns till för.
ÖVRIGT
Tjörns kommun begär utdrag ur belastningsregistret i samband med den här rekryteringen.
För vissa yrken inom Tjörns kommun krävs utdrag ur belastningsregistret och/eller en säkerhetsprövning. För samtliga anställningar inom socialförvaltningen ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Besök polisens webbplats för att begära ett utdrag ur belastningsregistret. Detta kan göras digitalt med e-legitimation eller genom att fylla i en blankett. Observera att handläggningstiden kan vara upp till två veckor, beställ utdraget i god tid.
Medarbetarna i kommunkoncernen ska ha en bra arbetsmiljö och arbete i balans med familj, vänner och fritid. Vi tillämpar en rökfri arbetstid och arbetsgivaren erbjuder bl a förmåner som friskvårdsbidrag. När du har varit anställd mer än tre månader blir du automatiskt medlem i vår fritidsförening, TKFF, som både anordnar och sponsrar olika aktiviteter. Du får ett årskort till Nordiska akvarellmuseet. Alla nya månadsanställda erbjuds en heldags kommunövergripande introduktionsdag. Är du tillsvidareanställd har du möjlighet att leasa en miljöbil som personalbil.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Visma Recruit/Offentliga jobb i enlighet med GDPR. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
