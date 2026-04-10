Semestervikariat; Fastighetsskötare till Brinova i Hässleholm

Brinova Fastigheter AB (publ) / Fastighetsskötarjobb / Hässleholm
2026-04-10


Visa alla fastighetsskötarjobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Brinova Fastigheter AB (publ) i Hässleholm, Kristianstad, Eslöv, Landskrona, Helsingborg eller i hela Sverige

Brinova utvecklar och förvaltar primärt bostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet, samverkan med samhällssektorn och en lokal egen förvaltning. Våra värdeord är engagerad, pålitlig och ansvarstagande.
Som anställd hos Brinova tar du del av ett gediget tjänstepension- och försäkringspaket samt ett generöst friskvårdsbidrag. Brinovas B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm och handlas på Mid Cap-listan.
Kort om tjänsten Vi söker två fastighetsskötare för semestervikariat i Hässleholm vecka v.23-32. Du är en viktig del i att skapa hela, rena, snygga och trygga miljöer för våra hyresgäster. Du ansvarar för skötsel av fastigheter och deras omgivningar, inklusive:

Renhållning av trappor, miljöhus och allmänna ytor

Bortforsling av grovsopor och underhåll av belysning

Skötsel av utemiljö

Kundvård och bidrag till trivsel på arbetsplatsen

Du arbetar självständigt, men nära kollegor och rapporterar till Fastighetschef.

Profil
Har B-körkort och kan köra manuellt växlad bil (kontrollfråga i ansökan)

Är social och serviceinriktad, och har erfarenhet av arbete där du möter privatpersoner

Är självgående, ansvarstagande och bra på att prioritera

Trivs med praktiskt arbete och gillar att få saker gjorda

Erfarenhet från fastighetsbranschen är meriterande men inte ett krav - viktigast är att du har rätt inställning och vill bidra till att det blir helt, rent, snyggt och tryggt för våra hyresgäster.
Placering och team Du utgår från vårt förvaltningskontor i Hässleholm med omnejd. Du ingår i ett team med uthyrare, förvaltningsadministratör, fastighetsförvaltare och fastighetstekniker.
Låter det intressant? Välkommen att söka via vårt ansökningsformulär. Urval sker löpande. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post på grund av GDPR.
Frågor om tjänsten? Kontakta Fastighetschef Alexander Helgesson på alexander.helgesson@brinova.se
Frågor om rekryteringsprocessen? Kontakta HR-ansvarig Ellen Broome på ellen.broome@brinova.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7537423-1939632".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Brinova Fastigheter AB (publ) (org.nr 556840-3918)
Kanslihusvägen (visa karta)
281 56  HÄSSLEHOLM

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Brinova Fastigheter AB

Jobbnummer
9847402

Prenumerera på jobb från Brinova Fastigheter AB (publ)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Brinova Fastigheter AB (publ):