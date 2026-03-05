Semestervikariat - Transportör till akutmottagning (natt)
2026-03-05
Akutkliniken, Nyköpings lasarett
Publiceringsdatum 2026-03-05
Akutmottagningen på Nyköpings lasarett är öppen dygnet runt veckans alla dagar. Vi har ca 90 besökare per dygn och tar emot patienter från olika kliniker, medicin, kirurgi, ortopedi och barn. Vi arbetar i team, bestående av sjuksköterska, undersköterska och läkare.Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som vill testa på arbetet på en akutmottagning och kanske inte har den rätta utbildningen som krävs. Du kommer att utföra inre transporter av patienter, fylla på material i våra förråd och arbetsvagnar. Städa våra undersökningsrum och britsar och finnas som stöd för våra patienter.
Din kompetens
Du behöver ha fyllt 18 år, ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet från serviceyrke.
Du ska uppskatta att arbeta med människor, vara flexibel och ta ansvar för att arbetssysslorna blir utförda.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Vikariatsanställning 2 juni - 31 augusti. Nattarbete med sysselsättning 75-100%.
Information om tjänsten lämnas av
Tf Vårdenhetschef Caroline Lagmyr Jonsson, 072-143 34 65.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på akutkliniken!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-03-19.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
