Semestervikariat - Transportarbetare till MiV (Trollnättan)
Västra Götalandsregionen / Servicepersonaljobb / Trollhättan Visa alla servicepersonaljobb i Trollhättan
2026-02-09
Nu söker vi semestervikarier inför sommaren 2026.
Varmt välkommen med din ansökan senast 9 mars.
Arbetsbeskrivning - Transportarbetare
Som transportarbetare på Material i vården (MiV) på Norra Älvsborgs sjukhus i Trollhättan träffar du många nya människor i ett arbete där det händer mycket. Du arbetar med att förse vårdavdelningar med förbrukningsmaterial och har nära kontakt med arbetskamrater, kunder och leverantörer. Arbetsuppgifterna är varierande och innebär bland annat att:
Beställa, ta emot och avemballera material
Fylla på förbrukningsartiklar och textilier hos kund
Rapportera och följa upp leveransavvikelser och felsöka leveranser genom telefonkontakt med våra leverantörer
Arbetstiderna för tjänsten är måndag till fredag 07:00-15:45

Kvalifikationer
Vi söker dig som har en utbildning på gymnasienivå alternativt en pågående gymnasieutbildning och tar studenten i år. Du kommunicerar obehindrat på svenska och kan med lätthet föra dialog med kunder och arbetskamrater samt följa skriftliga och muntliga arbetsinstruktioner. Du har goda IT-kunskaper och en fysik som gör det möjligt för dig att gå och stå mycket under arbetsdagen. Då tjänsten ställer krav på god samarbetsförmåga och servicekänsla är det viktigt att du:
Skapar bra relationer till kund och arbetskamrater genom ett gott bemötande
Tar ansvar genom att vara noggrann och lojal mot ditt uppdrag
Visar intresse, vilja och engagemang till att utföra ett bra arbete
Tidigare erfarenhet av arbete inom service och/eller inom lager- och förrådsverksamhet är meriterande. Även truckkort D och B-körkort (manuell växellåda) kan vara meriterande. Du måste ha fyllt 18 år för att kunna arbeta hos oss.
Vårt erbjudande
Internlogistik är ett område inom Försörjningsförvaltningen som ansvarar för den sjukhusinterna distributionen av bland annat textilier, post, gods, läkemedel och förbrukningsartiklar. Vi finns på regionens största sjukhus och är cirka 230 medarbetare. Vi erbjuder dig en utvecklande arbetsplats där du får introduktion, utbildning och bra anställningsvillkor. Läs gärna mer om fördelarna med att arbeta inom Västra Götalandsregionen längre ner i annonsen.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Frågor om tjänsten hanteras av Heli Andersson, Enhetschef för Internlogistik på NÄL i Trollhättan.
Västra Götalandsregionen bedriver till del säkerhetskänslig verksamhet varför säkerhetsprövning med registerkontroll kan komma att genomföras om befattningen så kräver. Säkerhetsprövningen genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
