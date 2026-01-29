Semestervikariat - sjuksköterskor till Ambulansverksamhet öst och väst
Ambulansverksamheten i Blekinge står inför spännande utmaningar där nya arbetssätt ska implementeras.
Vi har påbörjat vårt arbete med att vidareutveckla ett personcentrerat förhållningssätt för att på bästa sätt möta samtliga patienter med olika tillstånd och förutsättningar. Idag består ambulansverksamheten av ambulanser, bedömningsbilar och lättvårdsambulanser.
Vi erbjuder dig en spännande verksamhet där den ena dagen inte är den andra lik, goda kollegor och ett nära teamarbete, och nya fräscha lokaler med tillgång till gym.
Om jobbet
Vi söker dig som vill ha en avgörande roll för att rädda människors liv. I din roll på ambulansen arbetar du med akutinsatser när någon drabbats av olycksfall och sjukdom. Arbete sker både på plats i patienters hem, vid olycksplats samt under färden till sjukhus. I arbetet ingår även att transportera patienter mellan sjukhus eller andra vårdgivare.
Inom ambulansen arbetare vi i team och i varje ambulans ska det finnas minst en sjuksköterska som utövar akutsjukvård med läkemedelshantering.
Varaktighet efter överenskommelse, sommaren 2026.
Tjänstgöring enligt schema, dygnet runt-verksamhet.
Kan erbjuda placering både i Karlshamn och Karlskrona.
Under anställningsprocessen kommer ett fystest att genomföras och simkunnighet skall kunna intygas.
Sökande som är aktuell för anställning ska uppvisa utdrag från Polismyndighetens belastningsregister före anställning.
Region Blekinge krigsplacerar all tillsvidareanställd personal. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade där medarbetaren ska genomgå säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll enligt säkerhetsskyddslag (2018:585).
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, meriterande är vidareutbildning inom ambulans, akut, anestesi eller IVA. Minst 2 års erfarenhet på vårdavdelning krävs.
Vi lägger stor vikt vid den personliga lämpligheten för arbetsuppgifterna; såsom förmåga att arbeta i team, flexibilitet och att arbeta med personer i utsatta livssituationer. Du behöver ha en god fysik, du kan hantera stress och trivs med tempoväxlingar och tycker att detta gör arbetet stimulerande och omväxlande.
För att klara uppdraget som sjuksköterska inom ambulansverksamheten ska du uppfylla kraven enligt ovan, samt att du har: Minst B-körkort och högre körkortsbehörighet är meriterande.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
