Semestervikariat - Sjuksköterska ambulanssjukvården
Eskilstuna, Katrineholm och Nyköping
Vill du ha ett betydelsefullt jobb? Är du lyhörd, lösningsorienterad och har förmåga att fatta beslut? Varför inte söka ett av samhällets viktigaste jobb, där du och dina kollegor skapar trygghet för alla som behöver sjukvårdens hjälp - dygnet runt, årets alla dagar. Vill du ha ett roligt, omväxlande, utmanande arbete där du i din tjänst ständigt utvecklas? Att arbeta som sjuksköterska i ambulans är självständigt och varierande och du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Bedömning och behandling sker i hemmet, på skadeplats och under transport. Välkommen till en arbetsplats där du är mitt i händelsernas centrum!Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Sörmlands ambulanssjukvård är i topp inom svensk ambulanssjukvård och vi utvecklar ständigt nya lösningar för en bättre vård och arbetsmiljö. Vi eftersträvar god tillgänglighet och hög beredskap dygnet runt samt arbetar med den senaste tekniken inom kommunikation och teknisk utrustning. Region Sörmland bedriver tillsammans med Regionerna Uppsala och Västmanland larmcentral i egen regi. I Region Sörmland tillhör larmcentralen ambulansorganisationen.Arbetsuppgifter
Tjänstgöring som sjuksköterska/specialistsjuksköterska i ambulans, tillsammans i team med en ambulanssjukvårdare eller annan sjuksköterska. Du kommer att arbeta med bedömningar, prioriteringar, behandlingar samt i vissa fall hänvisningar till annan vårdnivå.
Din kompetens
Vi söker grundutbildade och/eller vidareutbildade legitimerade sjuksköterskor i prehospital vård i första hand inom prehospital eller anestesisjukvård men alla vidareutbildningar är meriterande och av intresse. Minst ett års erfarenhet från akutmedicinsk enhet eller annat som bedöms som likvärdigt krävs. Du bör vara initiativrik, lösningsfokuserad och brinna för att möta patienten där den är. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper så som bland annat: tydlig kommunikation, samverkan och förmåga att skapa förtroende. Arbetsuppgifterna kräver att du behärskar det svenska språket fullt ut i både tal och skrift och har goda kunskaper i engelska. Flerspråkighet är meriterande. Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Anställningskrav God fysik förutsätts eftersom tunga lyft ofta förekommer i arbetet. Under anställningsförfarandet ingår fysiska tester i form av bärprov, kondition och styrka, samt skriftligt intyg på simkunnighet 200 m. Du skall ha god körvana samt körkortsklass B i minst 3 år. Körkortsklass C/ C1 önskvärt men inget krav.
Anställningsform
Semestervikariatsanställning från 2026-04-13 till 2026-09-30 eller tillträde enligt överenskommelse.
Dag-, natt- och helgtjänstgöring ingår.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Eskilstuna/Strängnäs, Tomas Jonsson, 076-720 16 23.
Enhetschef Katrineholm, Carina Axén, 076-145 63 39.
Enhetschef Nyköping, Mikael Lennstam Sultan, 076-517 26 70.
Vårdförbundets exp. 016-10 36 55.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ambulansen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-02-09.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
