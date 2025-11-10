Semestervikariat - Personlig assistent (24-timmaspass över jul och nyår 202
2025-11-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Jag söker nu semestervikarier som vill arbeta under jul och nyår 2025. Du behöver kunna arbeta följande datum:
- Julafton 24/12-25/12 (08.30-08.30)
- Juldagen 25/12-26/12 (08.30-08.30)
- Nyårsafton 31/12-1/1 2026 (08.30-08.30)
Du behöver vara tillgänglig för ett introduktionspass innan julen.
Kort om jobbet:
- Arbete i hemmiljö
- Passens längd är 24 timmar (08.30-08.30)
- Sovande jour på natten enligt kollektivavtal (du sover på plats)
Det här behöver du veta om mig:
Jag är en queer person i 60-årsåldern som efter en stroke lever med halvsidesförlamning och afasi. Jag behöver stöd i vardagen med förflyttningar, kommunikation och praktiska sysslor i hemmet. Jag är social, gillar film, queerfrågor, dataspel och ölbryggning. Mina assistenter hjälper mig att fortsätta leva ett aktivt liv.
Vem söker jag?
- Du är lyhörd, trygg och respektfull
- Du kan ta ansvar under långa pass
- Du pratar bra Svenska eller engelska
- Du behöver klara både praktiska och kommunikativa uppgifter
- Erfarenhet är meriterande men personkemi är viktigast.
Framtida möjligheter:
Det finns möjlighet att fortsatt arbeta regelbundet under 2026, då jag söker fler assistenter även för längre anställning.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
