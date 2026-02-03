Semestervik - studerar du till arbetsterapeut och söker sommarjobb?
Arbetsterapi- och sjukgymnastikmottagning, Paramedicin, EskilstunaPubliceringsdatum2026-02-03Om företaget
Arbetsterapeuterna inom specialistvården tillhör alla samma organisation, Paramedicin Sörmland. Vår uppgift är att skapa bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet för patienter i behov av rehabilitering.
Under semesterperioden söker vi dig som är arbetsterapeutstuderande och som avslutat minst termin 4, för att stötta upp våra ordinarie arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster i det dagliga arbetet.
Hos oss får du erfarenhet av patientmöten och träffar patienter med olika skador och sjukdomar vilket brukar vara till stor nytta för de kvarvarande terminerna på utbildningen. Vi ser också möjligheten till en framtida anställning hos oss där du får prova vår verksamhet och vi får möjlighet att lära känna dig.Arbetsuppgifter
Som paramedicinsk assistent utför du arbetsuppgifter delegerade av legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast. Det kan bland annat röra sig om hjälpmedelsutlämningar både på slutenvårdsavdelning och i patientens hem, att stötta patienter i utförande av träningsprogram eller stötta med andra kringuppgifter.
Din kompetens
Du är arbetsterapeutstuderande som avslutat minst termin 4. Du har god förmåga till samarbete då du kommer arbeta nära våra legitimerade arbetsterapeuter och fysioterapeuter, men även med annan hälso- och sjukvårdspersonal. Du är strukturerad och ansvarstagande över dina arbetsuppgifter. Du är flexibel och har lätt för att anpassa dig utifrån vad situationen kräver. Vi ser gärna att du är en lugn och trygg person. Innehav av B-körkort är önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Semestervikariat med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Enhetschef Mattias Karlsson 070-556 01 57.
Enhetschef Jessica Dickfors, 073-775 02 35.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på paramedicin Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-02-27.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
