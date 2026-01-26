Semester- och timvikarier till den strukturerade öppenvården i Malmö
2026-01-26
Ref: 20260039 Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill arbeta inom SÖM (den strukturerade öppenvården i Malmö). Du har som uppdrag att tillsammans med kollegor driva strukturerad öppenvård för personer med skadligt bruk och beroende. Du ska inom ramen för verksamheten planera för och genomföra strukturerad öppenvård både i grupp och individuellt. Behandlingen sker dagtid, vardagar, utifrån ett schema som rymmer både behandlingssamtal men också aktiviteter och andra psykosociala stödinsatser.
Verksamheten har totalt 20 platser fördelat på två grupper. Målgruppen är vuxna personer med olika typer av skadligt bruk och beroende i behov av en utökad struktur kring behandlingsinsatsen.
Vi söker nu sommarvikarier, men även timvikarier, med start under våren.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad eller pågående socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig. Du ska också ha god datorvana och god förmåga att uttrycka dig i svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är:
• erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende
- erfarenhet av förändringsarbete
- utbildning i och erfarenhet av att arbeta med CRA som metod
- erfarenhet av samarbeten/samverkan med andra aktörer
Som person har du lätt för att förhålla dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt förändra ditt synsätt och dina handlingar och ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra, kan lyssna på dina medmänniskor och löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Du har också förmågan att organisera och prioritera aktiviteter effektivt.
Om arbetsplatsen
Du kommer att ingå i en arbetsgrupp om sju personer.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform och tillträde: Semestervikariat v.25-35, du behöver kunna arbeta minst sex veckor. Vi söker även personal för timanställning med start under våren.
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2 semestervikariat Övrig information
Intervjuer kommer genomföras digitalt v.10-11.
Strukturerad öppenvård LARO, som organisatoriskt är inom samma sektion, söker också semester- och timvikarier. Se separat jobbannons.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Observera att de urvalsfrågor du har möjlighet att besvara i samband med din ansökan är av STOR VIKT i vårt urvalsarbete
Innan anställning behöver du visa examensbevis/studieintyg samt giltig id-handling.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Fackförbund
Vision Malmö visionavdelningen@malmo.se 040-304830 Jobbnummer
