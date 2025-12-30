Sem vik Underläkare läkarexamen/leg. underläkare, Ludvika vårdcentral

Region Dalarna / Läkarjobb / Ludvika
2025-12-30


Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Vårdcentral Ludvika har drygt 15 000 listade patienter och är en av två regiondrivna vårdcentraler i Ludvika kommun. På vårdcentralen arbetar specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, underläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, samtalsterapeuter, psykolog, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab-koordinator, vårdsamordnare och läkarsekreterare.
Vårdcentralen är belägen på Ludvika lasarett med närhet till röntgen och lab, närmaste akutmottagning finns i Falun. På lasarettet finns också en Närakut som är öppen dygnet runt.

Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande underläkare hos oss erbjuder vi dig ett utmanande och omväxlande jobb. Handledning kommer att finnas av erfaren distriktsläkare. Vikariatet är över sommaren med chans till förlängning.
Arbetet är varierande med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer att arbeta självständigt med mottagningsarbete med både akuta bedömningar och baskontroller av t.ex. diabetes och hypertoni. På plats finns alltid en tillgänglig läkare att konsultera. Varje vecka har läkarna kollegiala läkarmöten och kontinuerliga utbildningar planeras in. Du har också möjlighet att påverka ditt schema och bokningskalender.

Övrig information

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad underläkare, alternativt
har kunskaper i journalsystemet Cosmic
har slutfört din läkarexamen
behärskar det svenska språket i tal och skrift (C1-nivå)
har ett intresse för primärvård.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral alternativt arbetat på annan mottagning.
Du har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med andra men också arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du har god empatisk förmåga, ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.

Så ansöker du
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:899".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Dalarna (org.nr 232100-0180)

Arbetsplats
Region Dalarna

Kontakt
Rekryterande chef
Victoria Jonsson
0240-495901

Jobbnummer
9665724

