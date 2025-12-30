Sem vik Underläkare läkarexamen/leg. underläkare, Ludvika vårdcentral
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vårdcentral Ludvika har drygt 15 000 listade patienter och är en av två regiondrivna vårdcentraler i Ludvika kommun. På vårdcentralen arbetar specialister i allmänmedicin, ST-läkare, AT-läkare, underläkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor, samtalsterapeuter, psykolog, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, rehab-koordinator, vårdsamordnare och läkarsekreterare.
Vårdcentralen är belägen på Ludvika lasarett med närhet till röntgen och lab, närmaste akutmottagning finns i Falun. På lasarettet finns också en Närakut som är öppen dygnet runt.
Sem vik Underläkare läkarexamen/leg. underläkare, Ludvika vårdcentral

Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande underläkare hos oss erbjuder vi dig ett utmanande och omväxlande jobb. Handledning kommer att finnas av erfaren distriktsläkare. Vikariatet är över sommaren med chans till förlängning.
Arbetet är varierande med patienter i alla åldrar och situationer. Du kommer att arbeta självständigt med mottagningsarbete med både akuta bedömningar och baskontroller av t.ex. diabetes och hypertoni. På plats finns alltid en tillgänglig läkare att konsultera. Varje vecka har läkarna kollegiala läkarmöten och kontinuerliga utbildningar planeras in. Du har också möjlighet att påverka ditt schema och bokningskalender.
Kvalifikationer
Vi söker dig som:
är legitimerad underläkare, alternativt
har kunskaper i journalsystemet Cosmic
har slutfört din läkarexamen
behärskar det svenska språket i tal och skrift (C1-nivå)
har ett intresse för primärvård.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral alternativt arbetat på annan mottagning.
Du har god kommunikativ förmåga och kan samarbeta med andra men också arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du har god empatisk förmåga, ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt på personliga egenskaper.
