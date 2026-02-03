Sem vik Städerska, Lokalvård Leksand, Rättvik och Älvdalen
2026-02-03
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden som t.ex. fastighetsdrift, kost & måltid, logistik, lokalvård och tvätt. Regionservice har ca 460 medarbetare och omsätter ca 350 MSEK. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Sem vik Städerska, Lokalvård Leksand, Rättvik och ÄlvdalenPubliceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och vet hur olika typer av människor ska bemötas. Inom Regionservice lokalvård kommer du att arbeta i vårdmiljö på vårdcentral och folktandvård.
Som lokalvårdare kommer du att utföra lokalvård inom regelmässig städning. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande. Arbetstiderna är dagtid, måndag - fredag.
Anställningen inleds med introduktion och utbildning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarsfull, har en vilja att lära dig olika uppgifter och gärna vill göra det där "lilla extra"! Att vara flexibel och ställa om mellan olika arbetsmoment och uppgifter känns naturligt för dig. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete där nöjda kunder är i fokus. Samarbete och bra relationer med dina kollegor är viktigt för dig i din vardag.Kvalifikationer
Minst 18 år
B-körkort
Goda kunskaper att uttrycka sig svenskt i tal och skrift
Erfarenhet från serviceyrken såsom hotell- och restaurang, lokalvård, vård och omsorg eller det som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
eller
Servicemedarbetare
Gymnasieutbildning inom exempelvis hotell- och restaurang, turism, vård och omsorg eller det som arbetsgivaren bedömer likvärdigt
Meriterande:
SRY- eller PRYL utbildning
God datavanaSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2026:005". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Samordnare
Malin Ridell 072-503 59 27 Jobbnummer
9719043