Sem vik skötare/undersköterska avd 90/95 Länsvuxenpsykiatri
2025-12-23
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nu söker vi skötare/undersköterskor för semestervikariat till avdelning 90 och 95 för tjänstgöring 24/7.
Allmänpsykiatriska kliniken Falun & Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin med huvuduppgift att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd. Klinikens enheter finns både i Säter och Falun. I Säter finns länets enda psykiatriska akutmottagning samt avd 90 och 95. I Falun finns beroendecentrum, en allmänpsykiatrisk avdelning, mottagning för ätstörningar, mottagning för ECT.
Avdelning 90 i Säter har 10 platser och är länets enda psykiatriska intensivvårdsavdelning med hög bemanning dygnet runt. På avdelningen vårdas patienter med allvarliga psykiatriska symtom där det finns risk för att hen skadar sig själv eller andra. Patienterna vårdas oftast med stöd av LPT, Lagen om psykiatrisk tvångsvård.
Avdelning 95 i Säter är en allmänpsykiatrisk avdelning med 14 platser för patienter med olika psykiatriska diagnoser i lugnare skede. Patienterna vårdas enligt HSL eller LPT. På båda avdelningarna arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare tillsammans i team och eftersträvar ett personcentrerat bemötande och synsätt. Säkerhetsrutinerna på våra avdelningar är tydliga, viktiga och väl inarbetade.
Dina arbetsuppgifter
Som skötare arbetar du närmast patienten med behandlings- och omvårdnadsinsatser utifrån patientens unika behov. Rondarbete, stödsamtal, dokumentation, provtagning, gruppsessioner och tjänstgöring i patientköket ingår också i skötarnas arbetsuppgifter. Transporter av patienter till och från undersökningar förekommer. Då används leasingbil och två-tre vårdpersonal genomför transporten.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter med allvarliga psykiatriska symtom i det akuta skedet. Du har god samarbetsförmåga och vill arbeta i team där patienten ingår som en självklar medlem. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du är utbildad skötare eller undersköterska som har gått Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
Du har en pågående utbildning som undersköterska inom Vård- och omsorgsprogrammet eller yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen.
Du har en pågående sjuksköterskeutbildning och avslutat termin 4.
Så ansöker du
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
