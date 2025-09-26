Sem vik sjuktransport Ambulanssjukvården Dalarna sommaren 2026
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vi söker nu semestervikarier till våra Sjuktransporter i Dalarna, sommaren 2026. Med placering på någon av orterna Avesta, Ludvika, Falun, Borlänge, Leksand, Vansbro, Malung, Mora och Särna.
Tester inför semestervikariat anordnas i Falun vecka 49, som du blir kallad till. Testerna består av fystest, körprov och intervju. Efter godkänt test sker ett urval till introduktionsutbildningen. Önskemål om placeringsort diskuteras under intervjun.
Är detta något för dig? Frågor och funderingar? Kom och besök oss när vi har öppet hus med drop in på ambulansstationen.
Falun, tisdag den 7/10 kl.16:30-19:00
Mora, tisdag den 21/10 kl.17:00-19:00
Som undersköterska på sjuktransport ombesörjer du liggande sjuktransporter mellan vårdinrättningar eller till/ från hemmet för patienter med visst vårdbehov. Du arbetar självständigt.
Du har ett nära samarbete med ambulanserna i regionen,
Ambulanssjukvårdarutbildning, undersköterska alt. pågående sjuksköterskeutbildning
Krav på körkort behörighet B samt körkortsinnehav i minst 2år
Simkunnighet 200 m, intyg krävs
Genomförda och godkända tester
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där du är engagerad, flexibel och har förmågan att arbeta självständigt.Så ansöker du
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:695".
Anna Johansson 0243-497173
Anna Johansson 0243-497173 Jobbnummer
9527540