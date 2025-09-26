Sem vik sjuktransport Ambulanssjukvården Dalarna sommaren 2026

Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun
2025-09-26


Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.

Vi söker nu semestervikarier till våra Sjuktransporter i Dalarna, sommaren 2026. Med placering på någon av orterna Avesta, Ludvika, Falun, Borlänge, Leksand, Vansbro, Malung, Mora och Särna.
Tester inför semestervikariat anordnas i Falun vecka 49, som du blir kallad till. Testerna består av fystest, körprov och intervju. Efter godkänt test sker ett urval till introduktionsutbildningen. Önskemål om placeringsort diskuteras under intervjun.
Är detta något för dig? Frågor och funderingar? Kom och besök oss när vi har öppet hus med drop in på ambulansstationen.
Falun, tisdag den 7/10 kl.16:30-19:00
Mora, tisdag den 21/10 kl.17:00-19:00

Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska på sjuktransport ombesörjer du liggande sjuktransporter mellan vårdinrättningar eller till/ från hemmet för patienter med visst vårdbehov. Du arbetar självständigt.
Du har ett nära samarbete med ambulanserna i regionen,

Övrig information

Kvalifikationer
Ambulanssjukvårdarutbildning, undersköterska alt. pågående sjuksköterskeutbildning
Krav på körkort behörighet B samt körkortsinnehav i minst 2år
Simkunnighet 200 m, intyg krävs
Genomförda och godkända tester

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där du är engagerad, flexibel och har förmågan att arbeta självständigt.

Så ansöker du
Information om yrkestiteln
Fr o m 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg.
Du kan ansöka om beviset från och med den 1 juli 2023. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta i vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. För dig som blir erbjuden ett arbete hos oss i Region Dalarna efter 1 juli innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara Omvårdnadsassistent tills att du kan uppvisa ditt bevis. Du som hade en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när de nya reglerna började gälla den 1 juli 2023, kan fortsätta att använda underskötersketiteln i 10 år. Du kan behålla titeln även om du byter arbetsplats/arbetsgivare efter den 1 juli. Därefter behöver du ha ett bevis om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.

Ersättning
Månadslön

Sista dag att ansöka är 2025-11-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:695".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Dalarna (org.nr 232100-0180)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Region Dalarna

Kontakt
Rekryteringssamordnare
Anna Johansson
0243-497173

Jobbnummer
9527540

