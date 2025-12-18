Sem vik sjuksköterskor till avd 60, Psykiatrin i Falun
2025-12-18
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Avdelning 60 vid Falu lasarett är en allmänpsykiatrisk slutenvårdsenhet med 14 vårdplatser. Vi har ett nära och tätt samarbete med ECT-enheten, där behandlingar med elektrokonvulsiv terapi (ECT) och repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) utförs. Avdelningen tillämpar även brukarstyrd inläggning och vårdar patienter med varierande psykiatriska diagnoser, enligt olika vårdformer och individuellt anpassade vårdtider. Tack vare vårt samarbete med den somatiska vården tar vi emot patienter med komplex samsjuklighet - där psykiatriska tillstånd ofta kombineras med somatiska vårdbehov. Detta gör vår arbetsmiljö både varierad, lärorik och meningsfull
Sem vik sjuksköterskor till avd 60, Psykiatrin i FalunPubliceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Vi söker sjuksköterskor till Avdelning 60 i sommar!
Vill du ha ett meningsfullt sommarjobb där du gör skillnad varje dag? På Avdelning 60 vid Falu lasarett arbetar vi med allmänpsykiatrisk slutenvård och har ett nära samarbete med ECT-enheten, där behandlingar med ECT och rTMS utförs. Hos oss möter du patienter med varierande psykiatriska diagnoser och komplex samsjuklighet, vilket gör arbetet både lärorikt och utvecklande.
Vi erbjuder:
Ett stimulerande och omväxlande arbete i ett engagerat team.
Möjlighet att utveckla din kompetens inom psykiatrisk vård.
En arbetsmiljö där samarbete och kvalitet står i fokus.
Är du sjuksköterska och vill bli en del av vårt team i sommar? Ansök idag och bidra till en trygg och professionell vård för våra patienter!
Övrig informationKvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Meriterande:
Eftersom vi vårdar patienter med både psykiatriska och somatiska behov ser vi gärna att du har god kunskap inom somatisk vård - erfarenhet av psykiatrisk vård är meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har ett gott bemötande och trivs med att arbeta i team. Du har ett genuint intresse för människor och vill bidra till en trygg och kvalitativ vård.Så ansöker du
För att säkerställa en trygg vårdmiljö för både patienter och medarbetare genomförs drogtest samt kontroll i misstanke- och belastningsregistret innan anställning.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna. Ersättning
