Sem vik Sjuksköterskor Ambulanssjukvården Dalarna sommaren 2026
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Falun Visa alla sjuksköterskejobb i Falun
2025-09-26
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Vill Du arbeta inom Ambulanssjukvården Dalarna?
Nu söker vi sjuksköterskor/ambulanssjuksköterskor till sommaren 2026 med placering på någon av orterna, Avesta, Borlänge, Falun, Leksand, Ludvika, Vansbro, Malung, Sälen, Mora, Älvdalen och Särna.
Ambulanssjukvården Dalarna är en länsklinik med 11 ambulansstationer från Särna i norr till Avesta i söder. Vår verksamhet kännetecknas av hög kompetens och kvalité där patientens bästa är i fokus. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en god ambulanssjukvård som är patientsäker och kunskapsbaserad för alla som bor och vistas i vårt län. Ambulanssjukvårdens ledord är Delaktighet - Engagemang - Framåtperspektiv - Helhetssyn. Vår vision är att vara ledande inom svensk ambulanssjukvård.
Att arbeta inom ambulanssjukvården är många gånger ett utmanade och spännande jobb. Stora krav ställs på medicinska kunskaper, problemlösningsförmåga och fysisk uthållighet. Vår rekrytering skiljer sig därför mot vanlig sjukvård. Våra krav, som du ser nedan, är satta dels för att de krävs för att klara arbetet i sig men även för att förebygga att tex arbetsskador uppstår.
Tester inför semestervikariat anordnas i Falun vecka 49, som du blir kallad till. Testerna består av fystest, medicinskt kunskapsprov, körprov och intervju. Efter godkänt test sker ett urval till introduktionsutbildningen som startar april -26. Önskemål om placeringsort diskuteras under intervjun.
Är detta något för dig? Frågor och funderingar? Kom och besök oss när vi har öppet hus med drop in på ambulansstationen
Falun, tisdag den 7/10 kl.16:30-19:00.
Mora, tisdag den 21/10 kl.17:00-19:00.
Sem vik Sjuksköterskor Ambulanssjukvården Dalarna sommaren 2026Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i Ambulanssjukvården arbetar du med prehospital akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad och medmänsklighet i patientmötet. Du arbetar både självständigt och i ett team där samarbete och utbyte av kunskaper ska verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade. Du arbetar utifrån gällande behandlingsriktlinjer för Ambulanssjukvården Dalarna.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper såsom samarbetsförmåga, positiv inställning och engagemang. Du behöver vara trygg i din yrkesroll, ha ett genuint intresse för människor och alltid ha patienten i fokus. Du kan arbeta självständigt och klara av stressade situationer men trivs också att arbeta i team och bidra med dina kunskaper till ett bra arbetsklimat.
Övrig informationKvalifikationer
KRAV:
Legitimerad sjuksköterska
Körkort behörighet B i minst 2 år. Det krävs dock körkort behörighet C1 (alt körkort taget före 1/7 1996) för att framföra ambulanser. Vid anställning står arbetsgivare för del av kostnader till C1 behörighet.
Simkunnighet 200 m, intyg krävs
Genomförda tester med godkänt resultat
Meriterande:
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot ambulanssjukvård
Tidigare erfarenhet av arbete inom ambulanssjukvård
Prio1-behörighet
PS/PHTLS/AMLS-utbildning
Körkort med behörighet att framföra personbil med totalvikt över 3,5 tonSå ansöker du
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:694". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryteringssamordnare
Anna Johansson 0243-497173 Jobbnummer
9527530