Sem vik sjuksköterska, slutenvården Avesta lasarett

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Denna annons gäller för vårdavdelningen vid Avesta lasarett. HR genomför urval och en första intervju, därefter fördelas du till avdelningen för vidare kontakt med rekryterande chef.
Ett sommarjobb kan vara mycket mer än en tillfällig anställning. Hos oss får du en unik möjlighet att ta ditt första eller nästa steg i en professionell och meningsfull karriär. Vårdavdelningen på Ludvika lasarett har verksamhet dygnet runt, och som sommarvikarie hos oss får du erfarenhet av dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Under sommarmånaderna har många av våra medarbetare semester, vilket gör din roll som sommarvikarie extra betydelsefull. Som sjuksköterska blir du en ovärderlig del av vårt team, där du gör en verklig skillnad i människors liv. Du får arbeta tillsammans med engagerade och erfarna kollegor i en dynamisk miljö där du kan bredda din praktiska erfarenhet och knyta viktiga kontakter för framtiden. Vem vet, kanske finns det möjligheter för dig att bli en del av vårt team även efter sommaren?
Vi förstår att det kan vara en utmaning att vara ny. Därför erbjuder vi en introduktion anpassad efter dina tidigare erfarenheter för att säkerställa att du känner dig trygg i ditt arbete.
Är du intresserad? För att läsa mer om vår verksamhet, se länken nedan. För att ansöka, använd denna annons som din portal till en meningsfull och spännande sommar!
Här hittar du mer information om vår verksamhet: Sommarjobba på Avesta lasarett - Region Dalarna
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har språkkunskaper i svenska motsvarande nivå C1
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från hälso- och sjukvård eller vård- och omsorgsarbete
Du som söker vill göra skillnad och delar vår värdegrund; öppenhet, respekt och ansvar.
Vi ser gärna att du bifogar dina betyg från relevant vårdutbildning i din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Detta arbete innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och/eller ungdomar. Innan erbjudande om anställning kan ske, måste du som sökande uppvisa utdrag ur Polisens belastningsregister i obrutet kuvert alternativt via ett digitalt registerutdrag, enligt lag 2013:852 eller 2000:873. Mer information finns här: Belastningsregistret - begär utdrag (polisen.se).
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Vi räknar med att semesterrekryteringen är klar vecka 18. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna
