Sem vik Sjuksköterska, Palliativt team Dalarna

Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Semestervikariat sjuksköterska - specialiserade palliativa team
Vill du ha ett sommarvikariat som gör skillnad på riktigt? Hos oss i Region Dalarna får du arbeta i den specialiserade palliativa vården - i nära samarbete med patienter, närstående och engagerade kollegor. Den specialiserade palliativa vården i Dalarna är en länsgemensam klinik med sju multiprofessionella team som täcker hela länet. Inför sommaren söker vi nu sjuksköterskor till flera av våra palliativa team. Teamen består av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut, med tillgång till kurator. Dietist och diakon vid behov. Teamarbete är grunden i vår verksamhet och vi arbetar personcentrerat med fokus på trygghet, kvalitet och kontinuitet.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med specialiserad palliativ vård i patientens hem. Du möter patienter i alla åldrar med olika diagnoser och komplexa symtom. Dina arbetsuppgifter innefattar:
Bedömning och planering av vård utifrån patientens behov och hälsotillstånd.
Medicinsk teknik och omvårdnad, exempelvis hantering av centrala infarter, dränage och läkemedelsbehandling via pump.
Symtomlindring och stöd till patienter och närstående.
Samverkan i team med läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och andra professioner för att skapa en trygg och sammanhållen vård.
Självständigt arbete med stort ansvar och frihet - du planerar din dag och tillbringar en stor del av tiden ute på hembesök.
Arbetet är både personligt utvecklande och utmanande, och kräver förmåga att möta människor i svåra situationer med empati och trygghet.
Legitimerad sjuksköterska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av palliativ vård
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, nyfiken och har ett genuint engagemang för patienter och närstående.
Chefernas placering:
Maria Gotti 1:a linjens chef, Palliativa teamet Avesta/Hedemora
Ann-Christin Hedberg, 1:a linjens chef, Palliativa avdelningen och Palliativa teamet Falun
Linda Hjalmarsson, 1:a linjens chef, Palliativa teamet Mora-Orsa/Västerdalarna/Leksand-Rättvik
Kajsa Strid, 1:a linjens chef Palliativa teamet Borlänge /Gagnef/Säter/Ludvika Ersättning
