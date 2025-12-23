Sem vik Sjuksköterska Akutmott, Avd 90/95 o Natt, Länsvuxenpsyk Säter
Region Dalarna / Sjuksköterskejobb / Säter Visa alla sjuksköterskejobb i Säter
2025-12-23
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Säter
, Hedemora
, Borlänge
, Falun
, Smedjebacken
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Nu söker vi sjuksköterskor för semestervikariat till Akutmottagningen, avdelning 90 och 95 för tjänstgöring 24/7.
Länsvuxenpsykiatri Falun Säter har ett länsövergripande uppdrag inom vuxenpsykiatrin med huvuduppgift att vårda och behandla patienter vid akuta psykiatriska tillstånd. Klinikens enheter finns uppdelat i Säter och Falun. I Säter finns länets enda psykiatriska akutmottagning samt avd 90 och 95. I Falun finns beroendecentrum, en allmänpsykiatrisk avdelning, mottagning för ätstörningar, mottagning för ECT.
På avdelning 90 i Säter vårdas patienter med allvarliga psykiatriska symptom som har behov av intensiv omvårdnad och övervakning, t ex vid psykoser och maniska skov. En stor del av patienterna vårdas enligt LPT. Avdelningen har 10 vårdplatser och en hög bemanning dygnet runt.
Avdelning 95 i Säter är en allmänpsykiatrisk avdelning med 14 platser för patienter med olika psykiatriska diagnoser och stort vårdbehov. Patienterna vårdas enligt HSL eller LPT. På avdelningen arbetar läkare, sjuksköterskor och skötare tillsammans i vårdlag.
I tjänsten ingår arbete på dag/kväll och varannan helg alternativt nattjänstgöring varannan helg.
Sem vik Sjuksköterska Akutmott, Avd 90/95 o Natt, Länsvuxenpsyk SäterPubliceringsdatum2025-12-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på Psykiatriska Akutmottagningen i Säter arbetar du med att möta och bedöma patienters psykiatriska tillstånd via telefon och direkt på mottagningen. I första mötet med patienten prioriterar du patienten med hjälp av triageringssystemet RETTS. Sjuksköterskan har en viktig roll på akutmottagningen och gör prioritetsbedömningar, ger hänvisning och informerar om olika behandlingsalternativ. Erfarenhet av psykiatri krävs.
Som sjuksköterska på Avdelning 90 leder och ansvarar du för omvårdnadsarbetet och ronden. Övriga arbetsuppgifter är samtal, med patienter, anhöriga, vårdgrannar, SIP/vårdplaneringar, provtagningar och läkemedelshantering. En Vårdsamordnare ansvarar för avdelningens ÖPT-patienter och stöttar sjuksköterskorna vid kontakter med vårdgrannar.
Som sjuksköterska på Avdelning 95 leder och ansvarar du för omvårdnadsarbetet. Vårdlaget består oftast av en sjuksköterska och en skötare under ett arbetspass, gemensamt ansvarar man för de patienter som ingår i vårdlaget. Sjuksköterskan är den som leder teamronden och ansvarar för att fördela arbetet under dagen i samråd med övriga i vårdlaget. Övriga arbetsuppgifter är samtal med patienter, anhöriga, vårdgrannar, SIP/vårdplaneringar, provtagningar och läkemedelshantering. Vårdsamordnare finns, som ansvarar för avdelningens ÖPT-patienter och stöttar övriga sjuksköterskor vid kontakter med vårdgrannar. Avdelningen har en avdelningssamordnare som ansvarar för telefonen måndag-fredag, dagtid och utför vårdadministrativa uppgifter.
På båda våra avdelningar 90/95 arbetar sjuksköterskor, läkare och skötare tillsammans och samarbetar med klinikens Behandlingsteam med kurator, psykolog. Alla patienter får två Kontaktpersoner som har ett särskilt omvårdnadsansvar under vårdtiden APK Säter behöver också sjuksköterskor som kan jobba natt i sommar, då tillsammans med en erfaren kollega. På natten ansvarar en sjuksköterska för avd 90 och avd 95 och en sjuksköterska för psykakuten. Nattetid finns alltid jourhavande specialistläkare på plats.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är:
legitimerad sjuksköterska och har ett intresse av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter med allvarliga psykiatriska symtom i det akuta skedet
Meriterande:
Specialistutbildning i psykiatri
Erfarenhet av arbete inom psykiatriSå ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Intervjuer och tillsättning sker löpande. Det innebär att du som är aktuell för anställning kommer att kontaktas innan dess. Läs gärna mer här: Sommarjobb - Region Dalarna.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:1001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
1:a linjens chef
Elisabeth Persson 0225-491732 Jobbnummer
9663260