Sem vik - Skötare på rättspsykiatriska kliniken i Säter
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Vårdarjobb / Säter Visa alla vårdarjobb i Säter
2026-06-03
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, Hedemora
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eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Rättspsykiatriska kliniken i Säter ansvarar för högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Totalt har vi 78 vårdplatser uppdelat på sju avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare.
Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdlag och samarbetar med klinikens behandlingsteam såsom kurator, psykolog, missbruksterapeut och läkare.Publiceringsdatum2026-06-03Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar för att erbjuda patienterna färdigheter som främjar återhämtning.
Det finns en tydlig struktur för hur vården och behandlingen ska se ut för patienterna på kliniken. Vård och behandling är i fokus. Vi arbetar nära patienten och behöver därför kunna ta emot och hantera olika känslouttryck som ångest, oro, glädje och ilska. En viktig del i arbetet är att se människan bakom brottet där man observerar och motiverar/stödjer patienten för att ha en fungerande vardag. Dokumentation och rapporter. Samtal och bedömningar. Olika aktiviteter. Vardagen ska vara fungerande och i det arbetet ingår att ha olika ansvarsområden som tex kök med att servera måltider under dagen, förråd, beställningar och viss städning. Vi ska vara vuxna förebilder och kunna ge patienter olika färdigheter som leder till en utslussning från kliniken till ett boende och andra insatser via kommun och öppenvård.
Avdelningarna har rutiner för fortlöpande kontroll av var patienterna befinner sig och gör vardagliga säkerhetsbedömningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som
har examen från Vård- och omsorgsprogrammet, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning.
Meriterande
erfarenhet av psykiatrisk vård
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och vill jobba i team där patienten ingår som självklar medlem. Vi ser gärna att Du är intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:055". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
1:a linjens chef
Marianne Hedman Marianne.Hedman@regiondalarna.se 0225-494335 Jobbnummer
9945372