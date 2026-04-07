Sektorssamordnare till Barn- och utbildningssektorn i Höörs kommun
2026-04-07
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
Vi söker en noggrann och ansvarstagande sektorssamordnare till Barn- och utbildningssektorn. Som sektorssamordnare har du en nyckelroll i att få sektorns administrativa arbete att fungera på ett effektivt sätt. Du har ett nära samarbete med olika funktioner inom områden som elev-, personal-, informations-,ekonomi-, och myndighetsadministration. I ditt uppdrag har du en central och viktig roll där du fungerar som sektorns ansikte utåt men även som spindeln i nätet.
Publiceringsdatum2026-04-07Arbetsuppgifter
Du är en person som tycker om att arbeta med varierande arbetsuppgifter. Även om arbetstempot ibland är högt trivs du med att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt. Du är en person med god helhetsförståelse som snabbt kan sätta dig in i olika sammanhang och som kan prioritera bland dina arbetsuppgifter. Du är bra på att självständigt hitta lösningar på situationer som uppstår och tar initiativ till förbättringar inom det egna arbetsområdet - du kan tänka om och tänka nytt.
Som sektorssamordnare arbetar du självständigt med att planera, driva och genomföra processer inom dina ansvarsområden. Arbetet innebär många kontaktytor både internt och externt, därför är du bra på att skapa goda relationer med dem du möter och är skicklig på att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift. Vidare har du ett positivt förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och bidrar till ett gott arbetsklimat.
Specifikt för uppdraget ingår arbetsuppgifter inom olika delar:
* Administration- personalhantering samt hantera och vara systemansvarig för olika verksamhetssystem. I det ingår bland annat att hantera skolval, avgiftskontroller, skolpliktsbevakning, befolkningsprognoser, läsårstider och rapportering till SCB.
* Ekonomi- hantering av beställningar och fakturor, tilläggsbelopp samt interkommunal ersättning.
* Operativ styrning - utveckla den administrativa hanteringen och hålla samman det administrativa arbetet ute i verksamheterna.Kvalifikationer
* Gymnasieexamen och gärna eftergymnasial utbildning inom administration
* Flerårig erfarenhet av administrativt arbete eller samordning inom utbildningsområdet
* Mycket god kommunikativ förmåga på svenska i både tal och skrift
* God digital kompetens
* God förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
Det är dessutom meriterande om du har erfarenhet av:
* Hantering av webbsidor
* Offentlig upphandling eller inköp inom offentlig sektor
* Arbete i Optiplan, SchoolSoft, Ciceron och Självservice Personec P
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "C317777".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
243 21 HÖÖR
För detta jobb krävs körkort.
Höörs kommun, Barn- och utbildningssektor
Utbildningschef/Skolchef
Marie Nilsson marie.nilsson@hoor.se 0413-28250
9840652