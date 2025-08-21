Sektorn för samhällsbyggnad söker en verksamhetsarkivarie
2025-08-21
Du vill utveckla. Och bevara. Precis som vi.
Sektorn för samhällsbyggnad söker en verksamhetsarkivarie med hög digital mognad och ett öga för både detaljer och helheten. Om du brinner för informationshantering, gillar att skapa struktur och vill bidra till ordning och en effektiv verksamhet - då kan det vara dig vi söker!
På enheten för sektorsstöd inom sektorn för samhällsbyggnad blir du en viktig del i sektorns arbete genom att ge stöd till våra avdelningar som arbetar för stadsmiljö- och trafiknämnden, byggnads- och tillståndsnämnden samt kommunstyrelsen. Vi arbetar med alla typer av administration och service, fakturering och informationshantering. Vi ansvarar också för stadens fordon och kartlägger verksamheternas processer samt arbetar med internkontroll, uppföljning av mål och uppdrag och genonför utredningar. Här är vi stolta över att kunna bidra till Sundbybergs utveckling - och samtidigt bevara och vårda stadens information och historia.
Ditt uppdrag
Som verksamhetsarkivarie kommer du att:
• Stödja sektorns verksamheter genom praktiskt arkivarbete - både fysiskt och digitalt.
• Förbereda handlingar för leverans till stadsarkivet och e-arkivet.
• Ge rådgivning, utbilda och vara stöd vid framtagande av rutiner för informationshantering.
• Vara ett stöd i frågor om informationssäkerhet och hantering av personuppgifter.
Tjänsten är nyinrättad och kan utvecklas över tid utifrån behov och möjligheter.
Vi söker dig som:
• Har utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap samt goda kunskaper om lagar och förordningar kring allmänna handlingar.
• Har erfarenhet som registrator, systemförvaltare, arkivarie eller liknande, gärna inom offentlig förvaltning.
• Har arbetat med övergång till e-arkiv.
Det är önskvärt om du:
• Har erfarenhet av att arbeta med informationshantering inom bygglov, miljö- och hälsoskydd eller teknisk förvaltning.
• Har erfarenhet av arbete med informationssäkerhet och kan vara ett stöd i frågor som rör hantering av personuppgifter.
Som person är du:
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du kommunicerar tydligt, gör komplexa processer begripliga och arbetar gärna med både digitala lösningar och traditionellt arkivarbete. Du trivs med att skapa struktur i informationsflöden, delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter och uppskattar varierande arbetsuppgifter där du kan använda både din analytiska förmåga och din initiativförmåga. Du uppskattar att samarbeta, bidra till ett gott arbetsklimat och bygga förtroendefulla relationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig:
• En tillsvidareanställning på heltid.
• Kollektivavtal, friskvårdsbidrag på 3 000 kr/år och tillgång till gym och Korpen-lag.
• Möjlighet till viss distansarbete.
• Ett arbete där du faktiskt gör skillnad - varje dag.
Övrig information
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet. Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret.
Välkommen med din ansökan senast den 15 september 2025!
