Sektionsledare till Rehabiliteringsenhet Rehabenhet 8
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2026-06-23
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Beskrivning av verksamheten
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse cirka 20 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg. Rättspsykiatrins uppdrag är att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård. Verksamheten disponerar öppen- och slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård. Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar där målet för verksamheten är att rehabiliteringen sker på ett tryggt sätt för patient, medarbetare och samhälle. Rättspsykiatrin har således ett dubbelt uppdrag, både samhällsskydd och vård.
Verksamheten har sex slutenvårdsenheter och förutom detta finns ett aktivitetshus, en öppenvårdsmottagning med två mobila team och ytterligare enheter med viktiga funktioner för verksamheten. Våra enheter arbetar i nära samarbete med forskningsenheten CELAM (Centrum för etik, juridik och mental hälsa).
Rehabiliteringsenhet 8 erbjuder heldygnsvård för patienter under pågående rättspsykiatrisk vård. Nu söker vi en sektionsledare som tillsammans med chef och medarbetare vill driva enheten framåt.
Vi erbjuder dig
En omväxlande och unik arbetsmiljö i fina lokaler.
Kontinuerlig handledning.
Kontinuerliga utbildningsinsatser kopplade till ditt arbete inom rättspsykiatrin.
Möjlighet att använda verksamhetens gym och aktivitetshus.
Arbetsbeskrivning
Som sektionsledare arbetar du i ett nära samarbete med vårdenhetschefen. Tillsammans arbetar ni för att kvalitetsutveckla både enheten och verksamheten i stort. Du ansvarar för den dagliga driften på enheten, vilket innebär att du koordinerar samt leder medarbetare i det operativa arbetet. Tillsammans med chef och medarbetare arbetar du för att upprätthålla en god arbetsmiljö och är drivande i förbättringsarbeten.
Om dig
Vi söker dig med ledaregenskaper och som är en tydlig kommunikatör med ett intresse för ledarskap. Du är lyhörd, flexibel, relationsskapande, kommunikativ och trygg i dig själv. Du kan sprida arbetsglädje i arbetsgruppen och få gruppen att arbeta mot gemensamma mål, du är kreativ och kommer gärna med nya idéer. Vi ser att du är självständig och kan fatta egna beslut och att du har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Tidigare erfarenhet av ledarskap, resursplanering och schemaläggning är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-06-23Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Rågårdsvägen 5 (visa karta
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424 57 GUNNILSE Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatrisk rehabenhet 8 Kontakt
Vårdenhetschef, Anita Kamia 031-3437982 Jobbnummer
9974051