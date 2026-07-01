Sektionsledare till psykiatrimottagning i Falun
Region Dalarna - Hälso och sjukvården / Chefsjobb / Falun Visa alla chefsjobb i Falun
2026-07-01
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Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Om verksamheten
Vill du ha ett arbete där du får kombinera kliniskt arbete med ledarskap, utveckling och verkligt inflytande i vardagen? Vi söker nu en sektionsledare till vår psykiatrimottagning i Falun - en stabil och välfungerande verksamhet med engagerade kollegor, god arbetsmiljö och stort fokus på kvalitet, patientsäkerhet och utveckling. Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du är en viktig del av teamet runt patienten, samtidigt som du får möjlighet att växa i din yrkesroll över tid.
Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Falun är en del av specialistpsykiatrin i Region Dalarna. Vi erbjuder bedömning, behandling, utredning och uppföljning för vuxna patienter med behov av specialistpsykiatri. Vi arbetar i team med patienten i centrum och har ett tydligt fokus på samverkan, kvalitet och kontinuitet i vården. Just nu befinner vi oss i ett aktivt utvecklingsarbete där vi stärker våra arbetssätt och vår tillgänglighet. Mottagningen har multiprofessionella team med läkare, psykologer, sjuksköterskor, psykoterapeuter, arbetsterapeuter och kuratorer. Arbetet omfattar bland annat samtalsbehandling, läkemedelsbehandling, vårdplanering, telefonrådgivning och stödinsatser. Verksamheten samverkar också med primärvård, socialtjänst och andra vårdgivare för att ge samordnat stöd till patienterna.
Vi erbjuder
Hos oss får du mer än ett jobb - du får en möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll:
en stabil och välfungerande mottagning med god arbetsmiljö
ett varierat och stimulerande arbete nära patienterna
en tydlig och viktig roll i verksamhetens utveckling
engagerade kollegor och gott samarbetsklimat
kompetensutveckling utifrån både verksamhetens och dina behov
möjlighet att kombinera kliniskt arbete med ledarskap Publiceringsdatum2026-07-01Dina arbetsuppgifter
Du anställs i din grundprofession i verksamheten med ett förordnande på 2 år som sektionsledare. Omfattningen som sektionsledare kan variera, mellan uppdraget som sektionsledare och kliniskt arbete). Vid behov kan du behöva bemanna funktioner i din grundprofession med kort varsel. Det här är ett ledarskapsuppdrag utan personalansvar, där du får en nyckelroll i att skapa struktur, stödja kollegor och driva utveckling i vardagen. Tillsammans med chef arbetar du aktivt med arbetsmiljö, patientsäkerhet, rutiner och verksamhetsutveckling.
Du är en närvarande och operativ ledare som är nära det dagliga arbetet och bidrar till att skapa trygghet, tydlighet och kvalitet i teamet. Som sektionsledare på mottagningen ansvarar du för den löpande driften av verksamheten på enheten. Det övergripande strategiska ansvaret för verksamheten ansvarar enhetschefer för. Du är delaktig i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten och bidrar till att säkerställa att verksamheten bedrivs med god kvalitet, effektivitet och i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. I ditt uppdrag ingår att handleda medarbetare i det dagliga arbetet på ett coachande arbetssätt.
I rollen ingår bland annat att:
coacha och vägleda kollegor i frågor som rör patientarbete, arbetssätt och prioriteringar
bidra till att resurser används på ett effektivt och flexibelt sätt (kompetens, personal, lokaler och material)
driva och delta i utvecklingsarbete och ansvarsområden
planera och genomföra interna utbildningsinsatser och lärande i grupp
bidra till att utveckla arbetssätt, kvalitet och patientsäkerhet
ansvara för mottagningens flöden och väntelistor
utföra div. arbetsuppgifter i din grundprofession
Kvalifikationerlegitimerad sjuksköterska alternativt annan leg. utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har minst 1 års klinisk erfarenhet i yrket
har tidigare erfarenhet som sektionsledare
har intresse för psykiatri och utvecklingsarbete
trivs i en roll där du både arbetar nära patient och verksamhetens utveckling
är trygg, strukturerad och har lätt för att samarbeta
gärna har erfarenhet av förbättringsarbete eller verksamhetsutveckling
har gått LUCA eller likvärdig utbildningSå ansöker du
Intervjuer kommer påbörjas under v.34.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via systemet, utan kontakta rekryterande chef direkt
Vi tar interna referenser på nuvarande och tidigare anställda i Region Dalarna
På Att söka jobb hos oss - Region Dalarna kan du läsa mer om Region Dalarna som arbetsgivare, vår värdegrund, arbetsmiljö, förmåner samt vilka kontroller som görs inför anställning
Vi har gjort vårt medieval och avböjer kontakt från sälj- och rekryteringsföretag
Kontakter fritext
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180), https://www.regiondalarna.se/
Box 712 (visa karta
)
791 29 FALUN Arbetsplats
Region Dalarna - Hälso och sjukvården Kontakt
Rekryterande chef
Malin Andersson malin.d.andersson@regiondalarna.se 023-490641 Jobbnummer
9986341