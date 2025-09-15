Sektionsledare sökes till Habiliteringen Falkenberg-Varberg
Letar du efter en möjlighet till att bidra till verksamhetsutveckling? Vi söker dig som vill jobba som sektionsledare hos oss på Habiliteringen Halland på avdelningen Falkenberg-Varberg.Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som sektionsledare innebär att tillsammans med avdelningschef och medarbetare arbeta med drift och utveckling av avdelningens arbete.
Sektionsledaren har ett tätt samarbete med avdelningschefen för att mottagningens dagliga drift och utveckling fungerar.
Exempel på arbetsuppgifter är:
- Driva förbättringsprocesser på arbetsplatsen
- Hålla i rekryteringsprocessen
- Planering och genomförande av lokalfrågor
- Samordna introduktion av nya medarbetare
- Personalplanering inför ledigheter
- Avvikelsehantering
- Uppdatera och förbättra rutiner
- Arbeta nära och på uppdrag av avdelningschefen för Habiliteringen Falkenberg-Varberg
- Följa upp och säkerställa att fastställda beslut, rutiner och vårdriktlinjer efterlevs.
- Delta i relevanta upphandlingar
- Ansvara för implementering av verksamhetsmål och projekt ihop med avdelningschef
- Uppföljning av verksamhetens mål
- Tillsammans med eller på uppdrag av avdelningschef organisera utbildningsdagar, APT eller andra möten.
Om arbetsplatsen
Habiliteringens uppgift är att utreda och ge insatser till barn, ungdomar och vuxna med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, som är i behov av teaminsatser. Habiliteringen i Region Halland har fyra avdelningar med tätt samarbete, Barnhabiliteringen Halmstad, Vuxenhabiliteringen Halmstad, Barn- och vuxenhabiliteringen Falkenberg-Varberg och Barn- och vuxenhabiliteringen Kungsbacka. Din placering kommer att vara i Falkenberg eller Varberg.
Du kommer att få en välplanerad introduktion och du kommer att ha möjlighet till kontinuerligt stöd. Det finns möjligheter till kompetensutveckling som är relevant för uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en för arbetet adekvat högskoleutbildning. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta med förbättringsarbete, processarbete och verksamhetsstöd. Du har dokumenterad erfarenhet av att vara en stödfunktion har kanske arbetat med ledning utan att vara chef i någon mån i någon verksamhet. Du har kunskap om vård och omsorg och gärna om habiliteringens målgrupp. Du har lätt för att samarbeta och att vid behov leda en arbetsgrupp i en förändringsprocess. En god kommunikativ förmåga är nödvändigt. Utöver detta ser vi att du har god datorvana. Då tjänsten innebär resor inom länet är det en fördel om du har B-körkort.
Vi ser att du har ett förtroendeskapande förhållningssätt, och är lyhörd för verksamhetens behov. Du stödjer avdelningschefen i verksamhetsfrågor och mot uppsatta mål och har förmåga att prioritera vad som är viktigt i stunden. Eftersom vi står inför utveckling och förändring är det viktigt att du lätt kan anpassa dig till nya omständigheter. Du kan snabbt ändra sitt synsätt, förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer planeras att hållas 1/10 och 7/10
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Om Region Halland
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
