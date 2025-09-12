Sektionsledare CT till röntgenavdelningen i Ljungby
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Röntgen i Ljungby tillhör kliniken bild- och funktionsmedicin och vi är en väl fungerande klinik med engagerade medarbetare som trivs och gör ett bra jobb tillsammans. Vår verksamhet är allsidig och utrustningen modern. Uppdraget är att bedriva bild- och funktionsdiagnostik med god kvalitet och med hög tillgänglighet för regionens invånare.
Totalt arbetar cirka 100 medarbetare på kliniken inom professionerna röntgensjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och läkare. Vi har ett nära samarbete med röntgen i Växjö och här finns samlad kompetens inom området.
Hos oss är vi två chefer som arbetar i delat ledarskap på avdelningen och tillsammans med dig kommer vi att utveckla vår verksamhet framåt.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som sektionsledare på CT hos oss är du på uppdrag av avdelningschefen en naturlig dialogpartner i planerings- och utvecklingsfrågor. Du kommer att ha delat sektionsledarskap tillsammans med annan kollega där ni tillsammans fungerar som verksamhetens sakkunniga och leder vår utveckling framåt. Du förväntas vara en god förebild och för dina kunskaper vidare till ledning och dina kollegor.
De arbetsuppgifter som kan förekomma i sektionsledarskapet är bland annat
driva, effektivisera och kvalitetssäkra det patientnära arbetet och klinikövergripande frågor. Följa upp och analysera verksamhetens resultat. Skapa och revidera våra rutiner i verksamheten, se till att dessa följs. Kommunicera nyheter och förändringar till kollegor.
Du har en tillsvidareanställning som röntgensjuksköterska i botten, med ett tidsbegränsat uppdrag som sektionsledare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska. Du bör även ha god datorvana då verksamheten är helt digitaliserad. Som person är du trygg och stabil, du drivs av utveckling och har en förmåga att engagera och inspirera andra. Du är tydlig och strukturerad och du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du har intresse och vilja att hjälpa andra och leverera lösningar på problem. I ditt uppdrag är det viktigt att du kan arbeta självständigt såväl som i team samt samarbeta med avdelningschefer.
Det är meriterande med arbetslivserfarenhet som röntgensjuksköterska med erfarenhet av ledning och styrning.
För att underlätta behandlingen av din ansökan, vänligen:
• Bifoga ett detaljerat CV
• Inkludera relevanta betyg, intyg och eventuell
legitimation för den tjänst du söker
