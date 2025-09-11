Sektionskoordinator till projekt inom kollektivtrafiken
Region Stockholm / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-09-11
Framtidens kollektivtrafik i Stockholmsregionen är vår arbetsplats, vill du vara med och forma den? Vi söker nu drivna och strukturerade koordinatorer som trivs med att ta ansvar, stötta andra och bidra till en smidig samordning och administration inom kollektivtrafiken.
Om rollen
Rollen som Sektionskoordinator innebär att du stöttar din sektion och dess projekt. Just nu behöver vi två sektionskoordinatorer, en till sektion Buss, pendel & bytespunkter och en till sektion Lokalbana Spårväg.
Övergripande innebär rollen att driva och stötta sektionen och dess projekt med struktur, administration och kommunikation.
Några exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för och driva onboarding och offboarding av nya medarbetare inom avdelningen och sektionen
Stötta sektionens chefer inom det administrativa området
Ansvara för sektionens presentationsmaterial
Vara behjälplig kring sektionens årsplanering
Administrera tjänsteutlåtanden inom sektionen i samarbete med projektledare och gruppchefer
Stödja i framtagande av material till rapportering
Bistå i interna kommunikationsinsatser
Ansvara för att hantera och lösa löpande, uppkomna administrativa frågor
Vara administratör av vissa systemstöd
Ansvara för sektionens ärende- och dokumenthantering såsom planering, mappstruktur och diarieföring
Ta emot, granska och konterar fakturor
För att trivas och lyckas i rollen behöver du:
Ha förmågan att ta egna initiativ, arbeta målmedvetet och anpassa dig väl till förändrade förutsättningar och behov. Du kommer ha ett nära samarbete med kollegor, verksamhetens chefer och andra aktörer där din förmåga att skapa och bibehålla goda relationer är av största vikt. I ditt arbete visar du omdöme, integritet och en trygghet som bidrar till ett professionellt bemötande.
Du har god systemvana och är trygg i att arbeta i digitala verktyg som till exempel Office 365. Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Flera års erfarenhet av koordinering och administration i en chefsstödjande roll
Erfarenhet av att jobba med administrativa stöd- och ekonomisystem (fakturahantering), exempelvis Agresso, Avima, Platina eller Hypergene
Avslutad gymnasieutbildning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Erfarenhet av att skapa informations- och kommunikationsmaterial
Det är meriterande om du har:
Eftergymnasial utbildning inom, för rollen, relevant område
Förståelse över hur projekt drivs utifrån någon projektstyrningsmodell
Erfarenhet av diarieföring
Erfarenhet av dokumenthanteringssystem
Erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet
Det här erbjuder vi dig
På trafikförvaltningen har du möjlighet att växa och utvecklas för ett helt yrkesliv. Här kan du vara expert och fokusera på ditt sakområde. Samtidigt som du jobbar i ett lag och i en organisation med stor bredd. Det finns stora möjligheter att röra sig mellan olika roller och uppgifter. Du har utrymme att forma din egen karriärväg och stärka både din personliga och professionella utveckling i en spännande och varierad miljö!
Årligen erbjuds hälsoundersökning och friskvårdsbidrag på 5 000 kr. Hälsospåret, vår friskvårdssatsning, innehåller en rad olika hälsofrämjande aktiviteter. SL-kort är en annan uppskattad förmån hos oss. Läs mer om våra förmåner här.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker med CV via vår hemsida, vi har inte möjlighet att ta emot ansökan via e-post. För att säkra objektiva bedömningar använder vi tester i samband med urval. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Åsa Fornstad, tfn 070-786 38 42 eller Fredrik Brynielsson, tfn 070-786 33 63. För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta rekryterare Anna Papatziamos, tfn 070-786 35 46.
Ansök redan i dag eftersom intervjuer kan ske löpande. Sista ansökningsdag är 26 september. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Grundutredning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vissa tjänster ställer krav på svenskt medborgarskap samt omfattas av en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Provanställning kan komma att tillämpas och eventuella arbetsprov kan bli aktuella för tjänsten.
För mer information om hur det är att jobba hos oss, besök vår karriärsida. Du hittar oss också på LinkedIn.
#LI-Hybrid
Vi är stolta samhällsutvecklare. Med kompetens och engagemang tar vi Stockholm och kollektivtrafiken framåt. Vi ansvarar för SL, Waxholmsbolaget, Färdtjänsten och Spårvägsmuseet och tillsammans utvecklar vi en trygg, attraktiv och tillgänglig kollektivtrafik för nära 900 000 resenärer. Följ med oss på resan!
