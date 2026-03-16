Sektionschefer till vård-och omsorgsboendena, Basen och Pildammsvägen!
2026-03-16
Ref: 20260426
Vi söker dig som vill bli en del av avdelningen vård- och omsorgsboende och ta ledarskapet nära både medarbetare och verksamhet. Hos oss gör du verklig skillnad, varje dag.
Vi söker två sektionschefer till till våra vård- och omsorgsboenden Basen och Pildammsvägen. Uppdraget passar dig som vill arbeta verksamhetsnära, ta ett tydligt chefsansvar och tillsammans med kollegor skapa struktur, stabilitet och kvalitet i vardagen.
Basens vård- och demensboende ligger centralt vid Södervärn och har 34 lägenheter samt en stor gemensam trädgård. Du delar ledarskapet med en kollega på ditt boende.
Vård- och demensboendet Pildammsvägen ligger nära både Mobilia och Pildammsparken och har 39 lägenheter samt en grönskande utemiljö för social samvaro och avkoppling. Även här arbetar du i delat ledarskap tillsammans med en kollega.
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som sektionschef skapar du förutsättningar för en trygg, respektfull och kvalitativ äldreomsorg. Du bemannar, stöttar vid rehabilitering, utvecklar kompetens och leder samtal som får människor att växa.
Du ser till att verksamheten följer lagar, riktlinjer och mål men framför allt att den präglas av omtanke och professionalism. Vi arbetar utifrån tillitsbaserad styrning, där vi tror på att ansvar och engagemang växer när människor får förtroende.
Kvalitetsarbetet är en naturlig del av vardagen. Vi använder bland annat BPSD och Senior Alert och följer upp arbetet genom kvalitetsråd, dialoger och planer. Du bidrar aktivt till att utveckla både arbetssätt och resultat.
Du ingår i en ledningsgrupp med andra sektionschefer och delar ledarskapet med en kollega på ditt boende. Tillsammans tar ni ansvar för helheten och driver utvecklingen framåt.
Det här är en roll för dig som vill kombinera vardagsnära ledarskap med långsiktig utveckling och vara med och skapa en äldreomsorg som gör skillnad på riktigt.Kvalifikationer
Vi letar efter dig som har:
• En relevant akademisk examen, minst 180 hp.
• Chefserfarenhet, minst 1 år
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Följande erfarenheter är meriterande:
• Genomförd chefs- eller ledarskapsutbildning
• Arbetslivserfarenhet med koppling till vård- och omsorg
• Dokumenterad erfarenhet av att driva framgångsrika utvecklingsprojekt
• Erfarenhet inom digitalisering och e-hälsa
Vi letar efter en person som kan leda, motivera och ge befogenheter för att nå gemensamma mål. Du ska kunna samordna grupper, skapa engagemang och vara en referenspunkt. Trygghet, stabilitet och självinsikt är viktigt, liksom att se relationer i sitt rätta perspektiv och hantera dem konstruktivt.
Tydlig kommunikation är avgörande. Du ska säkerställa att budskap når fram och att förväntningarna är klara, samtidigt som du följer upp för att säkerställa effektivitet. Vi söker någon som ser helheten, tar hänsyn till det större perspektivet och agerar med organisationens bästa i åtanke.
Uthållighet är viktigt för att förbli motiverad trots motgångar. Du ska arbeta tills projekt är avslutade eller mål uppnådda. Bra samarbetsförmåga är också nödvändig; du ska kunna lyssna, kommunicera och lösa konflikter konstruktivt.
Om arbetsplatsen
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är Malmö stads näst största förvaltning. Med engagemang och hjärta förenklar vi vardagen för tiotusentals Malmöbor. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla Malmös mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Malmö stad är ett finskt förvaltningsområde och har därmed en skyldighet enligt minoritetslagen att informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda tjänster på deras modersmål samt skydda och främja deras språk och kultur.
Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en smart, inkluderande stad i hjärtat av Europa. Följ oss gärna på Instagram.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen.
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdragÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Malmö stad Kontakt
Kommunal Vård och omsorgssektionen malmo-vard-omsorg.skane@kommunal.se
9798409