Sektionschefer till parkeringsövervakning på Fastighets- och gatukontoret
2026-01-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260046
Vill du leda en verksamhet som varje dag påverkar stadens tillgänglighet, trygghet och framkomlighet? Som sektionschef inom parkeringsövervakning får du ett viktigt och synligt uppdrag där du kombinerar operativt ledarskap med samhällsnytta. Här får du möjlighet att utveckla både människor och arbetssätt i en central kommunal funktion.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
I rollen som sektionschef har du ansvar för verksamhet, budget och personal inom kommunens parkeringsövervakning. Du leder, planerar och följer upp verksamheten för att säkerställa en effektiv, rättssäker och kvalitativ myndighetsutövning i enlighet med gällande lagstiftning, lokala trafikföreskrifter och kommunala beslut.
Du har personalansvar för sektionens medarbetare och ansvarar för arbetsmiljö, kompetensutveckling samt uppföljning av verksamhetens kvalitet, resultat och nyckeltal. En viktig del av uppdraget är att utveckla arbetssätt och rutiner för att möta förändrade behov i stadsmiljön samt att bidra till ett professionellt och respektfullt bemötande gentemot medborgare och besökare.
Vidare ansvarar du för hantering av avvikelser, incidenter och arbetsmiljöfrågor, inklusive situationer där hot och våld kan förekomma. Du samverkar med andra delar av kommunen, exempelvis trafik, stadsmiljö, kundtjänst och säkerhetsfunktioner, och fungerar som kontaktperson gentemot invånare, andra myndigheter och externa aktörer. Rollen innebär även att ta fram beslutsunderlag, rapporter samt att bidra till verksamhetsplanering i enlighet med kommunens styrmodell.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng som vi bedömer relevant för tjänsten samt minst tre års arbetslivserfarenhet inom ett för uppdraget relevant område, exempelvis trafikreglering eller annan myndighetsutövning. Du har minst två års dokumenterad erfarenhet av ledarskap i en operativ verksamhet samt erfarenhet av att planera, samordna och följa upp verksamhet, inklusive arbetsmiljö- och säkerhetsarbete.
Du har dokumenterad förmåga att leda och motivera medarbetare mot gemensamma mål, samverkar väl med andra och kommunicerar tydligt för att säkerställa att beslut och förväntningar är klara och följs upp. Vidare har du god administrativ förmåga, vana av uppföljning, dokumentation och rapportering samt förmåga att göra välgrundade prioriteringar och fatta beslut med gott omdöme och hög integritet.
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav. Chefserfarenhet med ansvar för verksamhet, ekonomi och personal samt erfarenhet från offentlig verksamhet är meriterande, liksom kunskap om trafikförordningen och kommunala föreskrifter. B-körkort är ett krav för tjänsten.
Om arbetsplatsen
Parkeringsövervakningssektionerna är den del av upplåtelseenheten på stadslivavdelningen vid Fastighets- och gatukontoret. Sektionerna ansvarar för parkeringsövervakning på allmän plats samt för tekniska frågor kopplade till parkeringsövervakning. Inom sektionen hanteras även expeditionen, som tar emot och besvarar frågor från allmänheten om exempelvis parkeringsanmärkningar, flyttade fordon, trasiga parkeringsautomater samt synpunkter på felaktigt parkerade fordon. Vidare ansvarar sektionen för utlämning av flyttade fordon och för betalningar av fordonsflyttningsavgifter. Arbetet omfattar också flytt av fordon enligt fordonsflyttningslagen. Sektionerna har tillsammans ca 60 medarbetare bestående av arbetsledare och parkeringsvakter.
Fastighets- och gatukontoret är en av de 14 förvaltningarna på Malmö stad. Förvaltningen äger, utvecklar och förvaltar stadens mark på uppdrag av tekniska nämnden och har till uppdrag att möjliggöra ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: snarast, enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
