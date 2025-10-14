Sektionschef (vikariat) till IFO Utredning, Barn och Familj
2025-10-14
Dina arbetsuppgifter
Välkommen till Enheten Barn och Familj, Söder och Familjerätt! Nu söker vi en sektionschef till en av våra 5 sektioner som utreder barn och unga.
Som sektionschef inom barn och familj ska du ansvara för socialtjänstens verksamhet avseende myndighetsutövning barn och unga 0-18 år.
I uppdraget ingår att leda och fördela arbetet i gruppen med ansvar för ekonomi, personal och arbetsmiljö inom sektionen. Du ska utveckla kompetens, engagemang och arbetsglädje i samspel med chefer och medarbetare. Vi vill att du ska kommunicera med, vägleda och stimulera medarbetarna och ta tillvara och utveckla deras kunskaper och erfarenheter. Vidare ingår det att vidareutveckla det sociala arbetet, hålla dig uppdaterad om aktuell utveckling, forskning och evidensbaserade metoder samt driva kvalitetsarbete. Du kommer att ansvara för att utveckla och hitta långsiktiga lösningar med arbetet med barn, ungdomar och deras familjer utifrån deras behov och delaktighet. Arbetsuppgifterna ställer höga krav på såväl självständigt arbete som samarbetsförmåga och med en föränderlig arbetsdag är det viktigt att du är flexibel och med lugn kan förhålla dig till ändrade omständigheter.
Du ingår i en ledningsgrupp med sektionschefskollegor och enhetschef. Det finns även olika stödfunktioner som är kopplade till rollen, såsom HR-konsult, jurist, planeringssekreterare, ekonom m fl.
Som anställd hos oss erbjuds du metodutveckling, handledning och friskvårdsbidrag. Vi satsar på kompetensutveckling för våra medarbetare och chefer och det finns flera möjligheter till kompetensutveckling som chef inom Malmö stad. Det finns även introduktionsprogram för nya chefer och mentorskapsprogram.Kvalifikationer
Vi söker dig med socionomexamen eller annan för tjänsten relevant examen. Flerårig erfarenhet inom socialt arbete i ledande position, som exempelvis chef, förste socialsekreterare, teamleader eller samordnare, är ett måste. Du ska kunna uttrycka dig obehindrat i svenska både i tal och skrift.
Det är meriterande om du arbetat med målgruppen, har erfarenhet inom myndighetsutövning samt drivit kvalitetsarbete sen tidigare. Det är även meriterande om du har samverkat med interna och externa aktörer som till exempel Region Skåne, skola eller förskola. Det är en fördel om du har fullföljt ett ledarutvecklingsprogram och/eller har kunskap om Signs of safety, BBIC och MI.
Som person söker vi dig som är lugn och trygg i dig själv och i ditt ledarskap och som har förmåga att behålla lugnet även i svåra situationer. Du lyssnar in och skapar förutsättningar för en delaktighet och ett gemensamt skapande genom att du delegerar uppgifter och skapar förutsättningar för personer i din närhet att växa. Du tar ansvar för ditt uppdrag och prioriterar bland arbetsuppgifterna samt skapar en helhet som innefattar en god balans mellan arbete och fritid. Du är prestigelös, lyssnar in andra, är med och bygger laganda, är generös med feedback och samarbetar med medarbetare och kollegor i och utanför organisationen i syfte att nå bästa resultat.
Om arbetsplatsen
Enheten Barn och Familj Söder och Familjerätt består av 5 sektioner med inriktningen barn 0-18 år och deras familjer samt 2 sektioner inom familjerätt. Som sektionschef ansvarar du för 10 utredande socialsekreterare och en 1:e socialsekreterare. I arbetsgruppen finns det en blandning av erfarna och nya medarbetare. Gemensamt för alla är att de har ett stort engagemang och brinner för socialt arbete med fokus på barnets bästa. Vi arbetar aktivt med Signs of safety och tillsammans för Malmöbarnens bästa.
Du kommer att ingå i en ledningsgrupp bestående av sju sektionschefer och en enhetschef. I ledningsgruppen är det självklart att arbeta nära och stötta varandra. Vi har högt i tak och delar med oss till varandra. Handledning för alla inklusive er chefer är en självklarhet.
Verksamhetsområde Individ och familj är indelad i två avdelningar med olika uppdrag och fokusområden: Insats och Utredning.
Inom avdelning Utredning arbetar idag ca 350 medarbetare med myndighetsutövning inom våra enheter för Barn och Familj, och våra medarbetare har en hög kompetens och stort engagemang för socialt arbete.
Vi arbetar aktivt med att skapa en god arbetsmiljö och en kultur som tillåter våra medarbetare att utvecklas, bland annat erbjuds introduktionsprogram och möjlighet till kompetensutveckling för de erfarna. Vi arbetar med att utveckla ett nära ledarskap för att möta framtidens utmaningar och skapa en attraktiv arbetsplats. Närhet och engagemang i arbetet med Malmöborna är vår ledstjärna i detta arbete. Du har också flexibel arbetstid och friskvårdsbidrag.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 12 månader from 1/1 2026
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 1/1 eller enligt överenskommelseÖvrig information
Första intervjuer planeras genomföras under vecka 46.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
