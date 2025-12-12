Sektionschef välkomnas till Psykiatri Nordväst öppenvårdssektion
2025-12-12
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Kliniken ska tillhandahålla psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen och slutenvård till alla personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län. Vi står också inför det spännande uppdraget att bygga upp en ny NHV-enhet (nationell högspecialiserad vård) för vuxna med svåra självskadebeteenden. Kliniken har ca 550 anställda.
Vi söker nu en sektionschef till vår öppenvårdssektion. Sektionen omfattar tre allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar inom vårt geografiska ansvarsområde. Vidare ingår fem subspecialiserade mottagningar - affektiva mottagningen, OCD-mottagningen, en mottagning för EIPS-patienter, en mobil akutenhet samt en enhet för nationell högspecialiserad vård för allvarlig självskada
Som sektionschef är du chef för enhetscheferna inom sektionen. Du har det samlade ledningsansvaret för sektionen med ansvar för sektionens verksamhetsplanering, måluppfyllelse och uppföljning. Du leder sektionens ledningsgrupp och ansvarar för sektionens ekonomi, personal, arbetsmiljö samt miljöfrågor. Det dagliga arbetet innebär en aktiv närvaro och ett levande engagemang för öppenvården och i nära samarbete med sektionens enhetschefer och medicinskt ledningsansvariga läkare. Du rapporterar till verksamhetschef och ingår i klinikens ledningsgrupp. Du har i ditt uppdrag tillgång till stödfunktioner inom bland annat ekonomi och HR.
Det är viktigt att du kan prioritera mellan olika arbetsuppgifter och hjälpa medarbetare att hantera förändringsprocesser, ett högt tempo samtidigt som en hög kvalitet bibehålls. Vi ser också fram emot att du, som kommer att ingå i klinikens ledningsgrupp, har förmågan och intresset för att lyfta blicken och kunna påverka klinikens utveckling och övergripande frågor.
Vi söker dig som:
Har en god kommunikativ förmåga
Är synlig i ditt ledarskap och har förmåga att skapa ett öppet arbetsklimat med högt engagemang
Medverkar till förståelse för helhet och till lärande
Skapar dialog och är tillgänglig
Är ärlig och en god förebild som visar vägen
Reflekterar, analyserar och förbättrar
Bevakar omvärlden, prövar nya idéer och vågar jämföra dig med andra
Kvalifikationer: För tjänsten relevant utbildning (legitimerad sjuksköterska, läkare, psykolog eller annan av oss bedömd relevant utbildning) och kompetens samt tidigare flerårig chefserfarenhet. Stor vikt läggs vid goda ledaregenskaper, god samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsat förordnande som sektionschef med tillsvidareanställning i grundbefattningen. Heltid 40h/vecka.
Tillträde enligt överenskommelse.
Övrigt: Vi erbjuder generösa förmåner så som exempelvis friskvårdsbidrag och friskvårdstimme, fri öppen sjukvård, tjänstepension, flertalet försäkringar samt utökad semester efter fyllda 40 år.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs mer om oss på: www.psykiatrinordvast.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
