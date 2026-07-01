Sektionschef välkomnas till An/Op/IVA Mölndal!
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-07-01
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
AnOpIVA SU/Mölndal omfattar fyra operationsenheter med totalt 20 operationssalar. Våra patienter inom anestesi är i åldrarna från 1 år till över 100 år. Många av barnen och ungdomarna som sövs har neuropsykiatriska funktionsvariationer, och bland de äldre patienterna finns ofta uttalad samsjuklighet. Detta ger en stor bredd av anestesiologiska utmaningar i det dagliga arbetet.
Intensivvårdsavdelningen har sex vårdplatser och bedriver avancerad intensivvård. Verksamheten präglas av ett starkt engagemang för kvalitet, patientsäkerhet och kontinuerlig utveckling. I anslutning till IVA/Postop finns en väl utvecklad smärtenhet med aktiv utbildnings- och fortbildningsverksamhet.
Kliniken har en etablerad forskningsmiljö med väl genomarbetat struktur för samverkan mellan aktiva medarbetare inom flera personalkategorier. Forsknings- och utvecklingsprojekt finns både lokalt, nationellt och internationellt. Kliniken har både FoUUI-ansvarig läkare och -koordinator
I läkargruppen är vi drygt 40 läkare. Vi har en god stämning i gruppen och tar stort ansvar för våra patienter och för verksamheten. Vi ställer upp för varandra och delar på ansvaret kring primär- och bakjour. Det finns en väl genomarbetad struktur för förutsättningar och kommunikation både inom ledarskapet och på kliniken.
Nu söker vi en sektionschef inom verksamhetsområde Anestesi/Operation/Intensivvård på Mölndals sjukhus. Är du intresserad av att ta dig an personalansvar för läkargruppen och vara med och påverka och utveckla vår verksamhet framåt, samtidigt som du också arbetar kliniskt med huvudintresse/ansvar intensivvård? Då kan denna tjänst vara något för dig!
Vad innebär jobbet som sektionschef hos oss?
Som en av två sektionschefer arbetar du i nära samarbete med din sektionschefskollega. Tillsammans har ni helhetsansvar för personal, ekonomi och arbetsmiljö för läkargruppen. Ni har det närmsta personalansvaret för vardera ungefär hälften av läkargruppen, vilket bland annat innebär ansvar för utvecklingssamtal, lönesamtal, rehabiliteringsärenden med mera.
En viktig del i ditt arbete är också att utveckla enheten och hela verksamheten framåt. För att lyckas med det arbetar du nära vårdenhetscheferna inom verksamheten och är ett viktigt stöd för våra vårdenhetsöverläkare. Du ingår också i AnOpIVAs ledningsgrupp. Din närmaste chef är verksamhetschef AnOpIVA Mölndal. I tjänsten ingår kliniskt arbete. Administrativ tid avsätts för att du ska ha utrymme för ditt chefsuppdrag.
Vem är du som söker tjänsten?
Vi söker dig som är specialistläkare inom anestesi och intensivvård.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap.
Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning samt disputation är meriterande för tjänsten.
Du som söker tjänsten har ett stort intresse för att leda och utveckla en enhet och verksamhet framåt samt har förmågan att gå från ord till handling och nå uppsatta mål.
Det är önskvärt med intresse för och fördjupning inom intensivvårdsfrågor, då du tillsammans med vårdenhetsöverläkaren blir en drivande del av utvecklingen av intensivvården framåt på SU/Mölndal.
Då du kommer att jobba nära din chefskollega ser vi att det är viktigt att du trivs med att samarbeta och är prestigelös. I din roll kommer du att ha många kontaktytor både inom enheten, verksamheten och gentemot andra verksamheter. För att lyckas i rollen ser vi därför att du är tydlig och öppen i din kommunikation, samt tar in andras synpunkter, goda idéer och lyckas skapa laganda kring gemensamma utmaningar.
Tjänsten innebär ett 5-årigt chefsförordnande med tillsvidareanställning som specialist- eller överläkare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-01Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
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Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Länsmansgatan 12 (visa karta
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431 30 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 3, An/Op/Iva Mölndal Kontakt
VGLF, Robert Dutkiewicz robert.dutkiewicz@vgregion.se 031-3430719 Jobbnummer
9988107