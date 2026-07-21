Sektionschef UD Registrator, RK Informationsförvaltning, Regeringskansliet
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2026-07-21
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Vill du leda och utveckla Regeringskansliets diarieföring och bidra till rättssäker hantering av allmänna handlingar? Hos oss får du kombinera operativt ledarskap med strategisk utveckling av arbetssätt, digitala stöd och styrning – i en miljö med höga krav på kvalitet, säkerhet och service.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
Arbetet som sektionschef för UD Registrator innebär att du planerar, följer upp, samordnar och företräder verksamheten. Du ansvarar för den dagliga driften av verksamheten, leder och driver utvecklingen inom sektionens verksamhetsområde. Rollen som sektionschef omfattar personalansvar (ca 12 medarbetare) vilket bl.a. innebär att hålla planerings-, uppföljnings- och lönesamtal samt göra utvecklingsplaner för medarbetarna. Rollen innebär också att du har budgetansvar och löpande följer det ekonomiska utfallet mot sektionens budget.
Sektionen är placerad på enheten RK Informationsförvaltning och ansvarar för registratorsverksamheten för Utrikesdepartementet. Det innebär bland annat att säkerställa korrekt diarieföring och arkivering enligt gällande regelverk och ge departementet stöd, rådgivning och utbildning i frågor som rör dokumenthantering och informationsförvaltning. Sektionen arbetar också aktivt med att utveckla och förbättra arbetssätt för att möta Regeringskansliets behov av en effektiv och rättssäker informationshantering. Som sektionschef har du en nyckelroll i att driva detta arbete framåt i nära samverkan med andra på enheten och i myndigheten.
Läs mer om vår verksamhet på http://www.regeringen.se/ Publiceringsdatum2026-07-21Bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning i arkivvetenskap och som har erfarenhet som chef med direkt personalansvar för arkiv- och registraturverksamhet i offentlig förvaltning. Du har erfarenhet av arbete med skyddsvärd information och har en mycket god kunskap om den lagstiftning som styr allmänna handlingar, offentlighet och sekretess. Rollen kräver också att du har erfarenhet av förändringsledning samt god kunskap om och praktisk erfarenhet av hantering av skyddsvärd information i komplexa organisationer.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom Regeringskansliet och en god kunskap om Regeringskansliets organisation, arbetssätt och beslutsprocesser.
Dina egenskaper
Som chef på Regeringskansliet har du helhetssyn och kommunicerar övergripande mål, involverar andra tidigt och främjar samarbete för en enhetlig ledning. Du driver utveckling av verksamhet och arbetsmiljö, leder förändring med mod och uppmuntrar lärande och initiativ till utveckling, samtidigt som du utvecklar din egen kompetens och ditt ledarskap. Du har fokus på resultat genom att prioritera och fatt beslut, visar tillit till medarbetares kompetens genom att stötta och coacha samt hanterar problem i tid. I denna roll värdesätter vi särskilt att du är lyhörd samt att din samarbetsförmåga är stark. Du bygger förtroendefulla relationer, samarbetar effektivt över organisatoriska gränser och hanterar olikheter och meningsskiljaktigheter på ett konstruktivt sätt.
Läs mer på: https://www.regeringen.se/jobba-hos-oss/att-arbeta-i-regeringskansliet/medarbetarskap-och-ledarskap-i-regeringskansliet/Övrig information
Tillsvidareanställning (med sex månaders inledande provanställning) samt ett tidsbegränsat förordnande som chef. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta enhetschef Jenny Savonen. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Siri Hågefalk. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahlström för ST. Du når samtliga via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 10:e augusti 2026.
I ansökningsformuläret ingår urvalsfrågor kopplade till skallkrav och meriter. Du lämnar korta, verifierbara uppgifter (t.ex. examen, arbetsgivare och tidsperiod). Det tar cirka 5–10 minuter och underlättar en effektiv och rättssäker urvalsprocess enligt LOA.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Förvaltningsavdelningen ansvarar för myndighetsövergripande frågor som förändrings- och förnyelsearbete, ekonomi, arbetsgivarfrågor, kompetensförsörjning, kommunikation, säkerhet, it, bibliotek, arkiv och registratur samt för den gemensamma servicen i Regeringskansliet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regeringskan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
111 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10008127