Sektionschef tillika bitr. säkerhetschef till Försvarsmakten
2026-03-31
Vi söker nu Sektionschef tillika säkerhetschef till Försvarsmaktens Transportenhet!Publiceringsdatum2026-03-31Om företaget
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten - nationellt och internationellt. Inom FMLOG finns Försvarsmaktenstransportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Stabsavdelningen
Organiserar olika specialist- och stödfunktioner inom bl.a. HR, ekonomi,infrastruktur och materiel. Avdelningen organiserar även en sektion för säkerhetsarbetet inom transportenheten. Säkerhetssektionen har ett brett ansvarsområde och arbetar både med generella och mer enhetsspecifika säkerhetsfrågor. Om tjänsten
Som sektionschef har du ansvar för att leda, fördela och samordna arbetet vid säkerhetssektionen. Du har personalansvar för sektionens medarbetare vilket innebär bl.a.arbetsmiljöansvar och ansvar för lönesättning. Som biträdande säkerhetschef är du transportenhetens kontaktperson i säkerhetsrelaterade
frågor och har ett nära samarbete med säkerhetschefen för FMLOG. Du utgör ett direkt stöd till chefen för transportenheten i säkerhetsfrågor, exempelvis inom säkerhetsanalys och säkerhetsskyddsplanering, samt är föredragande i enhetens ledningsgrupp.Kvalifikationer
• Godkänd gymnasieutbildning
• Godkänt resultat på en vid Försvarsmakten centralt anordnad utbildning för
säkerhetschefer eller motsvarande kunskap förvärvade på annat sätt
• Minst tre års erfarenhet av säkerhetsarbete i statlig myndighet
• Aktuell och relevant erfarenhet som chef eller arbetsledare
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och engelska
• B-körkort manuellDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är lösningsorienterad, strukturerad och vill nå resultat av hög kvalitet. Som person är du ansvarsfull och mån om att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är trygg med att leda, lyssnar aktivt och kommunicerar prestigelöst. Du har ett högt säkerhetsmedvetande samtidigt som du är serviceinriktad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Akademisk utbildning relevant för befattningen
• Erfarenhet av arbete med signalskydd
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder
enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors
lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer påwww.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning (för dig
som inte är anställd hos Försvarsmakten)
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Stockholm
Civil befattning
Resor i tjänsten förekommer
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta, rekryterande chef Maria Hedman, nås via växel: 08-788 75 00
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln: 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-04-14. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.
