Sektionschef till vår avdelning för Tryckbesiktning - Göteborg!
The We Select Company AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2025-10-06
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
"Global partner for a safe, secure and sustainable world". En ganska mäktig vision om vi får säga det själva. Bakom dessa ord ligger flera generationers ingenjörskompetens, kombinerat med nytänkande där vi tillsammans med våra kunder skapar förutsättningar för en säker och hållbar framtid.
Vi erbjuder tjänster inom person- och driftsäkerhet, där vi genom vår innovationsförmåga skapar trygghet på vägarna, i våra hem och våra arbetsplatser. Nyfiken på att lära känna oss bättre? Spana in vår hemsida!
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt?
Hos oss på DEKRA får du chansen att kombinera teknik, ledarskap och kundrelationer i en roll där du både utvecklar människor och bidrar till ett säkrare samhälle. Nu söker vi en driven och relationsskapande sektionschef till vår avdelning för Tryckbesiktning i Göteborg. Kanske är det just dig vi letar efter?
OM TJÄNSTEN
Som sektionschef hos oss får du en central roll i att leda och utveckla både medarbetare och affären. Du ansvarar för sektionens personal, arbetsmiljö och resultat - och du är med och driver vår tillväxt framåt. Du kommer att ha många kundkontakter, både via telefon och personliga möten, och du är en viktig ambassadör för DEKRA i alla externa sammanhang.
Du kommer att ha ett nära samarbete och erfarenhetsutbyte med dina interna sektionschefskollegor och ingår i regionens ledningsgrupp, där du rapporterar direkt till Regionchef för Region Väst. Rollen innebär även ansvar för försäljning, budget och lönesättning.
Våra besiktningsingenjörer genomför besiktning av trycksatta anordningar såsom rörledningar, pannor, processanläggningar, cisterner, kylanläggningar med mera och hjälper våra kunder att upprätthålla en hög säkerhetsnivå.
Vår kundflora är bred med ett flertal olika branscher, bl.a.
processindustrin
tillverkande industri
papper & massa
kraft & värme
kemisk industri
fastighet
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vill du var med och skapa en tryggare omvärld och göra samhällsnytta på riktigt? Då har du hittat rätt! Vi letar efter dig som har ett högt eget driv, är social och trivs med att bygga starka relationer - både med kunder och medarbetare. Du är en naturlig ledare som gillar att coacha och inspirera andra, och du har ett affärsmässigt tänk och vet att nöjda kunder skapas genom bra leveranser och goda relationer.
På din meritlista hoppas vi kunna hitta en teknisk utbildning till exempelvis gymnasieingenjör som grund samt relevant arbetslivserfarenhet. Har du dessutom erfarenhet av trycksatta anordningar eller har jobbat med kontroll av sådana anordningar så är det mycket meriterande. Vidare så vill vi att du har goda kunskaper i både svenska och engelska, samt att du innehar B-körkort.
VI ERBJUDER DIG
Ett företag i tillväxt med god lönsamhet och spännande framtidsplaner
Möjlighet att påverka och ta ansvar
Ett engagerat ledarskap och kollegor som stöttar varandra
Balans mellan arbete och fritid
Fortlöpande intern utbildning
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefits
Tjänstebil
OM OSS
Välkommen till DEKRA-familjen och vårt team! Vill du arbeta på ett företag där din idé kan bli verklighet? Då har du kommit rätt! Vi vet att det är våra medarbetare som för oss framåt och din utveckling är därför värd att satsa på! Genom utbildningar och intressanta projekt är ditt och vårt gemensamma mål att din kompetens ständigt utvecklas.
Sedan start 1925 har vi gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av de mest framgångsrika företagen i världen inom vår bransch och på sikt det finns det stora möjligheter att jobba utomlands i internationella projekt och uppdrag om man önskar. Du kommer till ett av Sveriges största kontrollföretag i tillväxt, med god lönsamhet och en spännande framtid!
HAR DU FRÅGOR OM TJÄNSTEN?
Kontakta Regionchef Tobias Willaume, kontaktuppgifter nedan
Vi arbetar med ett kontinuerligt urval så vänta inte med att skicka in din ansökan! Publiceringsdatum2025-10-06Kontaktperson för detta jobb
Tobias Willaume tobias.willaume@dekra.com
+4610 455 1275 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://dekra-industrial.se/sv
Lagergatan 5 (visa karta
)
415 11 GÖTEBORG Arbetsplats
Dekra Göteborg Jobbnummer
9543246