Sektionschef till Uppvägningen i Brunna
Fresenius Kabi AB / Chefsjobb / Upplands-Bro
2025-10-03
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Vill du vara en del av vår tillverkning i världsklass och verka för stabila leveranser till våra kunder? Gillar du att jobba i en miljö där det hela tiden gäller att hålla ordning och reda, vara noggrann med detaljer. Då ska du söka till oss!
Vi söker en Sektionschef till uppvägningen av aminosyror. Du ansvarar för en grupp på ca 23 personer, där merparten arbetar 2-skift. Förutom vägningsoperatörer har du en skiftledare, kvalitetstekniker och en materialoperatör till ditt förfogande. Verksamhetsområdet ansvarar för att förse beredningen på Uppsala-fabriken med uppvägda aminosyra-batcher i rätt tid, till rätt kvalitét och i rätt antal.
Förutom att vara chef och arbetsmiljöansvarig för avdelningens medarbetare, är ditt ansvar att leverera enligt uppsatta mål, att utveckla gruppens arbetssätt och att vara objektsägare för avdelningens utrustningar och lokaler. Du ingår i ledningsgruppen för Manufacturing API där du förväntas bidra till avdelningens övergripande mål.
Arbetsuppgifter
Som Sektionschef kommer du bland annat att:
Säkerställa att enheten efterlever och utvecklas inom områdena arbetsmiljö, kvalitet, kapacitet och teknik.
Ansvara för att inspirera, motivera och utveckla dina medarbetare för att kunna uppfylla avdelningens kortsiktiga som långsiktiga mål.
Utveckla arbetssätt så att kompetensnivån sprids, mellan dagtid samt skiftgående personal.
Helhetsansvar för det operativa produktionsarbetet, process samt övergripande och strategiska planering inom området.
Initiera, medverka och leda förbättrings- och förändringsarbete inom produktionsavsnittet.
Förbättringsarbete, fokus på den fysiska såväl som psykosociala arbetsmiljön, att hela tiden jobba med att hitta effektiva lösningar samt grundorsaker till uppkomna störningar och säkerställa att sektionen kontinuerligt bidrar till avdelningens nyckeltal.
Om dig
Som person har du förmågan att motivera och inspirera medarbetare till goda resultat och du tycker om att se människor utvecklas. Du främjar en öppen och tydlig kommunikation och är duktig på att bygga relationer på alla nivåer. Vi förutsätter att du är en god lyssnare som är lyhörd för omgivningen. Du är positiv, entusiasmerande, handlingskraftig och flexibel.
Du som söker ska ha dokumenterad erfarenhet från tidigare chefsroll samt från process/tillverkningsindustri. Vi ser mycket positivt på erfarenhet av GMP och/eller Lean/ Six Sigma. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift, baskunskaper i administration och ekonomi samt goda datakunskaper.
Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna. Tillträde omgående. Arbetstiden är förlagd till dagtid. Publiceringsdatum2025-10-03Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Magnus Hedfors via telefon, 08-581 780 71. För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post. Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
