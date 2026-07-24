Sektionschef till sektionen Kommunikation och engagemang
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2026-07-24
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Vill du arbeta som chef i en händelserik och dynamisk arbetsmiljö, utvecklas i din chefsroll och samtidigt göra skillnad för andra? Då kan du vara den sektionschef vi söker.
Om sektionen
Sektionen Kommunikation och engagemang (KE), vid försvarsstabens kommunikationsavdelning, ansvarar för avdelningens leveranser inom marknads- och relationskommunikation i attraherande och rekryterande syfte. Här ingår till exempel kampanjer, event, CRM och kandidatsupport. Utöver detta ansvarar sektionen även för planering, produktion, utveckling och uppföljning av Försvarsmaktens centrala externa och interna kanaler. Här ingår även den försvarsmaktsgemensamma redaktionella planeringen som en viktig del. Sektionen består av cirka 25 medarbetare med olika ansvarsområden. Avdelningen består av ledning, med Försvarsmaktens kommunikationsdirektör som chef, stab samt tre sektioner som utöver ovan beskrivet för KE hanterar bl.a. pressfrågor, strategisk kommunikation, mediaanalys och kommunikationsutveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef kommer du vara en del i avdelningens ledningsgrupp. Du kommer arbeta med att forma och leda sektionen i en fortsatt utvecklingsfas. Du blir en nyckelperson i att skapa struktur och arbetssätt för sektionen.
Tjänsten som sektionschef innehåller traditionellt personalansvar. Du har en operativ arbetsledande roll där du arbetar tillsammans med övriga medarbetare och chefer på avdelningen både operativt och strategiskt men också med arbetsledning kopplat till pågående verksamhet. Vidare ingår stabsarbete och handläggning inom ramen för myndighetens förvaltning, ledning och styrning.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom relevant område
Aktuell och relevant erfarenhet inom minst tre eller fler discipliner tex redaktionellt arbete, webb, SoMe, attraktionskampanjer, innehållsproduktion
Flerårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av befattning med personalansvar, gärna inom större organisation
Erfarenhet av att leda grupper i förändring och utvecklingsarbete
Väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och utvecklingsdriven. Du har hög social kompetens och trivs med att samarbeta tvärfunktionellt med kollegor från olika delar av organisationen. Du trivs med komplexa frågeställningar på en hög strategisk nivå. Vidare har du en god kommunikativ förmåga – du är lyhörd men också tydlig gentemot din omgivning. Det är också viktigt att du kan strukturera ditt arbete väl. Eftersom vi arbetar i en händelsestyrd verksamhet behöver du vara flexibel och kunna växla mellan planerade och snabbt uppkomna uppgifter. Som chef utövar du ett utvecklande ledarskap i enlighet med Försvarsmaktens ledarskapsfilosofi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet som chef inom kommunikation
Relevant erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
Relevant erfarenhet av arbete med personalansvar i Försvarsmakten
Relevant erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
Relevant erfarenhet av samarbete med Nato Övrig information
Befattningen är civil och är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Som anställd i Försvarsmakten ingår deltagande i övningar, beredskapstjänstgöring och kan innebära deltagande i nationella och internationella insatser.
Anställningsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tester kommer att genomföras under rekryteringsprocessen.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Magnus Berg, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Paulina Unger.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00
Ansökan
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2026-08-21. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010508