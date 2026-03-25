Sektionschef till sektionen för Lungmedicin och allergologi
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg
2026-03-25
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Verksamhetsområde Specialistmedicin bedriver öppen- och slutenvård inom sektioner för lungmedicin och allergologi, hematologi och koagulation, diabetologi och endokrinologi, gastroenterologi och hepatologi, klinisk näringslära samt arbets- och miljömedicin.
Verksamhetsområdet har omfattande uppdrag inom högspecialiserad vård men ansvarar också länssjukvård för delar av Göteborg. Forskning och utbildning bedrivs inom alla sektioner.
Sektionen för lungmedicin och allergologi har ett övergripande ansvar för lungmedicin och allergologi på länssjukvårdsnivå inom Stor-Göteborg samt för den högspecialiserade vården inom Västra Götaland och norra Halland. Öppenvården innefattar en lungmottagning, en lungdiagnostiskmottagning, centrumbildningen KOL-centrum, en allergologimottagning, ett sömnlaboratorium och en mottagning för cystisk fibros. Slutenvården bedrivs på en blandad lungmedicinsk och internmedicinsk vårdavdelning med 24 vårdplatser. Vi har ett nära samarbete med Transplantationscentrum för utredning inför, och uppföljning efter, lungtransplantation samt med Verksamhetsområde Onkologi där den lungonkologiska öppenvården bedrivs. Sektionen bemannar en lungmedicinsk primär- och bakjourslinje samt en bakjourslinje för lungtransplantation.
Sektionens läkargrupp består av totalt drygt 40 läkare varav majoriteten är lungmedicinare och knappt en femtedel är allergologer. Sektionen har idag en sektionschef. För att styrka ledning och styrning av läkargruppen rekryterar vi nu ytterligare en sektionschef som kommer att gå in i ett gemensamt ledarskap tillsammans med befintlig sektionschef.
Om arbetet
Som sektionschef arbetar du 50 % administrativt och 50% som läkare. Du har personalansvar och arbetsmiljöansvar för sektionens läkare. Verksamhetsutveckling har en central plats i din roll och vi söker dig med stort intresse för ledarskap och förändringsarbete. Som ledare har du förmågan att tänka nytt och inspirera dina medarbetare att finna nya sätt att arbeta och samarbeta. Som chef i vår organisation förväntas du bland annat uppnå goda ekonomiska resultat, ta fram och följa upp mål och bedriva verksamhetsutveckling. Vidare att ge medarbetarna möjlighet till delaktighet, helhetssyn, ansvarstagande och att ta egna initiativ. Samt främja forskning och utbildning
Du är direkt underställd verksamhetschefen och kommer att ingå i Specialistmedicins ledningsgrupp vilket innebär att du kommer att vara engagerad i hela verksamhetsområdets resultat och utveckling. Det innebär också att du kommer att ha tillgång till en trygg chefsgrupp som strävar mot samma mål.
Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i grundprofessionen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad läkare och ST-läkare eller Specialist i lungmedicin eller allergologi. Tidigare erfarenhet av chefs- eller ledningsuppdrag samt akademisk bakgrund är meriterande. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Du agerar förtroendeingivande både på den egna enheten, i ledningsgruppen samt i utmanande situationer. Du har ett tydligt mål- och resultatfokus, planerar, organiserar och slutför dina åtaganden. Du är genuint intresserad av att stödja och leda andra. Du är tydlig och har förmåga att föra fram ditt budskap på ett engagerat och övertygande sätt. Du har ett sätt som främjar kontakter, samarbete och samverkan. Som chef är du ett föredöme för dina medarbetare och lojal gentemot din arbetsgivare.
Akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Publiceringsdatum 2026-03-25
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-12. Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1712". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 6, Specialistmedicin, Lungmedicin Kontakt
Verksamhetschef, Björn Lindkvist 0709-666315 Jobbnummer
9817685