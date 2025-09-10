Sektionschef till sektionen Analys och utveckling
Vill du leda uppbyggnaden av en helt ny sektion på Försvarsmaktens centrala kommunikationsavdelning? Är du en trygg ledare med god kommunikativ förmåga, som trivs med att ta ansvar och fatta beslut? Då kan du vara den sektionschef vi söker.
Om sektionen
Den 1 september 2025 inrättas en ny organisation inom Försvarsstabens kommunikationsavdelning vid Försvarsmaktens högkvarter. Till sektionen Analys och utveckling söker vi nu en sektionschef. Sektionen kommer att ansvara för avdelningens leveranser med fokus på situationsförståelse, insikter och utveckling. Inom analys ansvarar sektionen bland annat för omvärldsbevakning, marknads- och medieanalys samt CRM-analys. Sektionen ansvarar även för funktionsutveckling, integrering i Nato samt forskning och utveckling.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sektionschef kommer du att forma och leda en ny sektion med starkt utvecklingsfokus bestående av 17 medarbetare.
Du blir en nyckelperson i att skapa struktur och arbetssätt samt bygga kultur i sektionen. Vi söker dig som vill vara med och bygga något från grunden - med engagemang, handlingskraft och ett starkt fokus på samarbete.
Tjänsten som sektionschef innehåller traditionellt personalansvar. Du har en operativ arbetsledande roll där du arbetar tillsammans med övriga medarbetare och chefer på avdelningen både operativt och strategiskt men också med arbetsledning kopplat till pågående verksamhet. Vidare ingår stabsarbete och handläggning inom ramen för myndighetens förvaltning, ledning och styrning.
KRAVPubliceringsdatum2025-09-10Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom relevant område för befattningen eller annan eftergymnasial utbildning som Försvarsmakten bedömer likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet inom en eller fler discipliner tex analys- och insiktsarbete, forskning, funktionsutveckling eller övningsplanering
• Flerårig relevant och aktuell arbetslivserfarenhet av befattning med personalansvar inom en större organisation
• Erfarenhet av att leda grupper i förändring och utvecklingsarbete
• Väl utvecklad förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelskaDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och utvecklingsdriven. Du har hög social kompetens och trivs med att samarbeta tvärfunktionellt med kollegor från olika delar av organisationen. Du är analytisk och trivs med komplexa frågeställningar på en hög strategisk nivå. Vidare har du en god kommunikativ förmåga - du är lyhörd men också tydlig gentemot din omgivning. Det är också viktigt att du kan strukturera ditt arbete väl. Eftersom vi arbetar i en händelsestyrd verksamhet behöver du vara flexibel och kunna växla mellan planerade och snabbt uppkomna uppgifter. Som chef utövar du ett utvecklande ledarskap i enlighet med Försvarsmaktens ledarskapsfilosofi. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
• Relevant erfarenhet av arbete inom Försvarsmakten
• Relevant erfarenhet av arbete med personalansvar i Försvarsmakten
• Relevant erfarenhet av arbete inom offentlig sektor
• Relevant erfarenhet av samarbete med NatoÖvrig information
Befattningen är civil och är placerad på Högkvarteret i Stockholm. Som anställd i Försvarsmakten ingår deltagande i övningar, beredskapstjänstgöring och kan innebära deltagande i nationella och internationella insatser.
Anställningsort: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidare anställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tester kommer att genomföras under rekryteringsprocessen.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Vid frågor om tjänsten kontakta rekryterande chef Anna Yngman, för frågor om rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist Agneta Lund.
Fackliga representanter
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Monika Danielsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00Så ansöker du
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Välkommen med din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 2025-09-29. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
