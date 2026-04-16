Sektionschef till särskilt boende för äldre (SÄBO)
2026-04-16
Publiceringsdatum2026-04-16Om tjänsten
Vi söker en sektionschef till SÄBO enligt SoL inom omsorgsförvaltningen i Falun. Verksamheten präglas av en tydlig värdegrund där fokus ligger på att vara enkla att samarbeta med och skapa nytta för Faluborna.
Som sektionschef har du en nyckelroll i att leda och utveckla verksamheten under en pågående organisationsöversyn, där nya arbetssätt och strukturer håller på att formas. Du får möjlighet att påverka utvecklingen och bidra till att stärka verksamheten framåt.
Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialpsykiatri. Inom SÄBO enligt SoL finns både egen och extern regi, med målsättningen att skapa förutsättningar för en skälig levnadsnivå utifrån individuella behov.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som sektionschef har du det övergripande ansvaret för att leda och utveckla sektionens verksamhet samt att driva arbetet inom pågående organisationsöversyn.
Du kommer att ha:
• Ha det övergripande ansvaret för att leda och utveckla sektionens verksamhet
• Ansvara för personal-, verksamhet- och budget
• Tillsammans med 19 enhetschefer driva verksamheten framåt och skapa förutsättningar för att både enhetschefer och medarbetare ska lyckas i sina uppdrag
• Ingå i förvaltningens ledningsgrupp och bidra aktivt till det strategiska arbetet med att forma och utveckla förvaltningen
• Samarbeta med interna och externa aktörer, såsom andra förvaltningar, regionen, andra kommuner samt fackliga --företrädare och skyddsombud för att skapa en hållbar och trygg arbetsmiljö
• Delta i arbetet kopplat till organisationsöversyn som kan leda till nya strukturer och arbetssätt
• Spela en viktig roll i förändringsresan och i arbetet med att leda och genomföra förändringar
• Delta i arbetet med implementeringen av den nya socialtjänstlagen
• Vara delaktig i utvecklingen och införandet av modern välfärdsteknik
Vem är du?
Du är en trygg och erfaren ledare som trivs i en föränderlig miljö och har förmåga att skapa struktur, tydlighet och engagemang i organisationen. Du arbetar strategiskt, är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta och bygga goda relationer.
Som person är du kommunikativ och inkluderande, och du bidrar till delaktighet och ett gott arbetsklimat. Du har ett starkt driv att leda utveckling och förändring, och ser möjligheter i att utveckla verksamhet tillsammans med andra.Kvalifikationer
• Socionomutbildning eller annan relevant akademisk utbildning
• Flerårig erfarenhet som chef med personal-, budget- och verksamhetsansvar
• Erfarenhet av äldreomsorg samt god kunskap om socialtjänstlagen
• Erfarenhet av att leda andra chefer
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Poolia Kontakt
Tula Isaksson tula.isaksson@poolia.se
