Sektionschef till säkerhetsskyddad upphandling (SUA) vid Högkvarteret
2025-09-24
Vill du vara en del av en spännande resa och delta i utvecklingen av Högkvarterets interna säkerhetstjänst och säkerhetsavdelning? Högkvarteret är under omorganisation och detta gäller även Säkerhetsavdelningen som är i en expansiv period där både uppgifter och arbetslag utvecklas. Välkommen med din ansökan!
Vi söker nu en chef till Verksamhetsexponeringssektionen, sektionen leder och samordnar säkerhetsskyddade upphandlingar och säkerhetsskyddsöverenskommelser för Högkvarterets verksamhet. Tjänsten är helt ny då en av sektionerna vid Säkerhetsavdelningen har delats i två.
Om avdelningen
Tjänsten är placerad vid Säkerhetsavdelningen vid Högkvarterets stab. Avdelningen ansvarar för den interna säkerheten vid Försvarsmaktens största organisationsenhet, Högkvarteret, och även för personskyddet för Försvarsmaktens högsta chefer. Avdelningen samordnar till del även säkerhetsskyddet inom Stockholms Garnison.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten innebär att du leder och samordnar säkerhetsskyddade upphandlingar och säkerhetsskyddsöverenskommelser för Högkvarterets verksamhet. Eftersom sektionen är ny så ska ett nytt arbetslag bestående av sex erfarna och engagerade medarbetare formas samt arbetssätt och metoder utvecklas. Exempel på arbetsuppgifter:
• Personalansvar för sektionen
• Leda, fördela och följa upp arbetsuppgifter inom sektionen
• Ingå i säkerhetsavdelningens ledningsgrupp
• Ansvara för verksamhetsplanering och budget för egen verksamhet
• Utveckla och kvalitetssäkra Högkvarterets arbete med säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsöverenskommelser
• Stödja verksamheten med rådgivning inom ovannämnda områden
• Genomföra utbildningar, såväl internt inom Högkvarteret som externt, samt delta vid kontroller av säkerhetsskyddet vid Högkvarteret och leverantörer
• Utveckla och skriva interna bestämmelser
• Ta fram och utveckla arbetsprocesser
• Delta i projekt och liknande verksamhet
Arbetsuppgifterna kan förändras och utvecklas över tid allt eftersom verksamheten utvecklas. Du kommer ha ett nära samarbete med säkerhetschefen i Högkvarteret samt Must säkerhetskontor, Försvarsstaben och Operationsledningen i Högkvarteret. Resor i tjänsten inom Sverige kan förekomma.
Publicering sdatum2025-09-24Kvalifikationer
• Aktuell och relevant erfarenhet av att leda med personalansvar inom en större organisation
• Akademisk utbildning eller annan relevant eftergymnasial utbildning i kombination med erfarenhet som Försvarsmakten bedömer som motsvarande
• Goda kunskaper i MS Office
• God förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska
• Körkort BDina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, självständig och har en hög säkerhetsmedvetenhet och stark integritet. Du är van vid och trivs med att arbeta strukturerat, lösningsorienterat och med fokus på resultat. Vidare har du en god förmåga att leda och utveckla en arbetsgrupp. Du är också en kommunikativ och inkluderande lagspelare. En stor del av arbetet sker i mycket nära samarbete med andra enheter inom Högkvarteret, Försvarsmakten och andra myndigheter/leverantörer vilket ställer höga krav på förmåga att bygga och vidmakthålla goda relationer. Arbetet ställer också krav på god förmåga att hantera tempoväxling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Du förväntas aktivt bidra till en trivsam arbetsmiljö vid sektionen och dela Försvarsmaktens värdegrund.
MERITERANDE
• Erfarenhet av säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
• Erfarenhet inom säkerhetsskydd
• Militär bakgrund, gärna som reservofficer
• Erfarenhet från offentlig sektor
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning, sex månaders provanställning tillämpas. Tillträde snarast efter överenskommelse. Arbetsort: Lidingövägen, Stockholm
Tester förekommer i rekryteringsprocessen.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
