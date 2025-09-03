Sektionschef till riksdagens utredningstjänst (RUT)
2025-09-03
Har du mångårig erfarenhet av kvalificerat analys- eller utredningsarbete samt goda kunskaper i samhällsvetenskapliga metoder? Vill du leda och ge stöd i löpande utredningsarbete? Då kan det vara dig vi söker som sektionschef till sektionen för juridik och statsvetenskap.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
Sektionen för juridik och statsvetenskap genomför utredningar inom exempelvis demokratifrågor, förvaltningspolitik, offentlig rätt, EU-rätt, miljövetenskap, försvarsfrågor, rättsväsendet och internationella jämförelser. RUT:s uppdragsgivare är främst riksdagens ledamöter och partigruppskanslier samt utländska parlament. Utredningsarbetet utgår från uppdragsgivarens behov och uppdragen utvecklas i dialog, ofta inom snäva tidsramar. Det innebär att arbetet karakteriseras av många och korta uppdrag.
Som sektionschef leder du arbetet för cirka tio medarbetare med bakgrund inom främst statsvetenskap, juridik och naturvetenskap. Du har ansvar för löpande kvalitetssäkring och metodutveckling samt för att resurserna används på ett effektivt sätt. Sektionschefen fungerar även som ett stöd i det löpande utredningsarbetet för sektionens medarbetare och har en viktig roll när det gäller att föra dialog med uppdragsgivare. Som sektionschef ingår du i utredningstjänstens ledningsgrupp och medverkar i planering och uppföljning av verksamheten.Kvalifikationer
Du har statsvetenskaplig, juridisk eller annan akademisk examen som är relevant för sektionen, ett brett samhällsintresse och sakkunskaper inom flera av sektionens ansvarsområden. Du har gedigen erfarenhet av eget utredningsarbete inom eller på uppdrag av den offentliga sektorn och god kännedom om riksdagens funktion och arbetssätt. Du har god stilistisk förmåga och breda kunskaper inom olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
Du ska ha erfarenhet av att leda analys- och utredningsarbete och gärna chefserfarenhet från liknande verksamhet. Det är viktigt att du har förmåga att utveckla och leda såväl verksamhet som medarbetare. Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation är meriterande.
Som chef inom Riksdagsförvaltningen ska du ha överblick och kunna förstå helheten, agera utifrån ett arbetsgivarperspektiv, stimulera medarbetare till delaktighet och utveckling samt sätta realistiska mål som kan nås inom givna ramar. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, särskilt din förmåga att samarbeta och kommunicera.
• Anställningsform: Tillsvidareanställning
• Omfattning: Heltid
Riksdagsförvaltningen tillämpar tidsbegränsade chefsförordnanden och tillämpar provanställning.
Vi välkomnar medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi erbjuder dig
I Riksdagsförvaltningen får du jobba med stimulerande, utvecklande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter nära demokratins kärna. Här får du yrkesmässiga utmaningar och bra villkor kring semester, tjänstepension, föräldraledighet och kompetensutveckling. I riksdagens lokaler finns gym och träningslokal med olika träningspass varje dag. Vi strävar efter att våra medarbetare ska ha en bra balans mellan jobb och fritid och erbjuder möjlighet till distansarbete i viss utsträckning.Så ansöker du
Ansök via www.riksdagen.se,
senast den 24 september 2025.
Referensnummer: 2312-2024/25Övrig information
Kontakta oss
•
David Rydberg, enhetschef, 08-786 60 02
Fackliga representanter
• Peter Stoltz, Saco, 08-786 40 00
• Anneli Löfling, ST, 08-786 40 00
• Lars Vestberg, Seko, 08-786 40 00
Riksdagen är hjärtat i den svenska demokratin. Riksdagsförvaltningens uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för riksdagen och dess ledamöter. Det är ett unikt uppdrag vi är stolta över. Vi har spännande arbetsuppgifter där vi utmanas yrkesmässigt. Samtidigt har vi god balans mellan arbete och fritid. Våra värdeord kvalitet, kompetens och engagemang ger oss en gemensam riktning. Tillsammans ser vi till att demokratin fungerar. Ersättning
