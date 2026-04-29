Sektionschef till Regionledningscentralen (RLC)
Ta del av hela annonsen och ansök här:https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/april/sektionschef-till-regionledningscentralen-rlc/
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Om Arbetsplatsen
Polisregion Syd är organiserad i fem polisområden: Blekinge nordöstra Skåne, Kalmar Kronoberg, Malmö, nordvästra Skåne och södra Skåne som tillsammans är indelade i 20 lokalpolisområden. Vidare finns det sju regionala enheter: operativa enheten, underrättelseenheten, utredningsenheten och gränspolisenheten, HR Syd, kommunikation Syd, ett regionkansli samt nationella avdelningar som finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.
Operativa enhetens uppdrag är att aktivt stödja polisområden, lokalpolisområden och enheter i sitt verksamhetsuppdrag. Detta gör vi genom att tillhandahålla och utveckla specialistkompetens för att tillsammans med hela regionen stärka vår operativa förmåga. Med vår specialistkompetens, hög service och god samverkan är operativa enheten en viktig del i det operativa och brottsbekämpande arbetet i region Syd. Enheten samverkar även med nationella operativa avdelningen och övriga regioner.
Regionledningscentralen i region Syd ansvarar för polisens händelsestyrda verksamhet samt stärker och samverkar med polisområdena i det brottsförebyggande arbetet. Arbetsplatsen består bland annat av RLC-operatörer, RLC-befäl, vakthavande befäl, samt stödfunktioner så som sambandsansvarig och systemadministratör. På regionledningscentralen hanteras, bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Inom ramen för vaktuppdraget leds regionens minutoperativa verksamhet som kräver omedelbara och skyndsamma åtgärder.
RLC i region Syd har ca 200 medarbetare i 14 grupper. Sektionen har också en biträdande sektionschef.
Uppdraget som sektionschef för RLC, region Syd
Som sektionschef för RLC region Syd rapporterar du till chefen för operativa enheten samt ingår i dennes ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet och dess resultat. Som sektionschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Du ansvarar och verkar för en kultur och arbetsmiljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med fokus på helheten. Tillsammans med gruppcheferna i din ledningsgrupp ansvarar du för att sektionens arbete bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas genom medarbetarnas drivkrafter.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har (krav):
• polisexamen
• minst två års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer (formellt chefsskap)
• minst ett års erfarenhet av att driva och leda genom andra chefer eller arbetsledare (formellt chef över chefer)
• ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings-och utvecklingsarbeten
• ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
• svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• erfarenhet av aktuellt eller närliggande verksamhetsområde
• erfarenhet av brottsförebyggande arbete
• erfarenhet av utredningsverksamhet
• erfarenhet av kansliverksamhet
• erfarenhet av att delta i/driva samverkan, såväl internt som externt
• chefs- och ledarskapsutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• god erfarenhet av polisorganisationens verksamhet
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier och beteendena i uppdragskompassen. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna via länken här https://polisen.se/ledarkriterier
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst.
Läs hela annonsen och ansök här:https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/april/sektionschef-till-regionledningscentralen-rlc/
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
E-post: jobb.chef@polisen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "A228.614/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076), http://www.polisen.se Arbetsplats
Polismyndigheten Region Syd Jobbnummer
9883810