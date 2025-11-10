Sektionschef till regionkontoret i Region Nord
2025-11-10
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Region Nord sträcker sig från Falun i söder till Gällivare i norr. Regionen består av Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands, Gävleborg och Dalarnas län.
Nu söker vi vår nya sektionschef, tillika regionchefens ställföreträdare, med placering vid regionkontoret i Härnösand. Vi söker dig som är en erfaren och utvecklingsinriktad chef och ledare som vill göra skillnad i en starkt växande myndighet. Publiceringsdatum2025-11-10Arbetsuppgifter
Som chef inom Kriminalvården arbetar du med ett komplext och intressant samhällsuppdrag under kraftig tillväxt. I syfte att stödja regionchefen och kriminalvårdscheferna i deras uppdrag, leder och samordnar sektionschefen arbetet vid regionkontoret. I ditt uppdrag har du en central roll i samverkan med huvudkontorets avdelningar och sektionscheferna i de andra regionerna.
Som sektionschef är du regionchefens ställföreträdare och har ett särskilt ansvar för att samordna lednings- och stödprocesserna inom regionen. Kriminalvården har inte tidigare stått inför en sådan tillväxt som idag, det kräver ett strukturerat arbetssätt där du har en viktig roll. Du leder arbetet med planering, genomförande och uppföljning av nationella och regionala uppdrag. Du säkerställer ett gott samarbete som syftar till att nå gemensamma mål och hitta effektiva gränsöverskridande arbetssätt.
Du ingår i regionchefens ledningsgrupp tillsammans med anstalts-, häktes- och frivårdscheferna samt HR-chef. I den regionala ledningsgruppen bidrar du till att utveckla verksamheten och omsätta Kriminalvårdens övergripande mål till praktik.
Sektionschefen har ett verksamhets- budget- och direkt personalansvar för gruppchef för regionalt samordnad bemanning, verksamhetsexperter/ säkerhetshandläggare samt administratörer. Antalet medarbetare kan komma att förändras då Kriminalvården står inför kraftig tillväxt vilket leder till att stödet behöver följa denna utveckling. Sektionschefen har också ett samordnande arbetsmiljöansvar för medarbetare som organisatoriskt tillhör huvudkontoret men är placerade vid regionkontoret i Härnösand.Kvalifikationer
För att trivas i uppdraget tror vi att du behöver vara en stabil person som kan behålla lugnet och agera professionellt även i krävande situationer. Du kommer att samverka med andra myndigheter och vara Kriminalvårdens representant i olika forum och för att nå framgång ser vi att du är duktig på att bygga relationer som du sedan utvecklar och underhåller. Den tillväxt vi står inför kräver hög grad av aktiv förändringsledning och en god problemlösningsförmåga. Tillsammans med dina medarbetare och kollegor initierar du förändringsprocesser och du har nya angreppssätt i frågorna med god förmåga att säkerställa att hinder analyseras samt att bedöma konsekvenser av genomförandet eller förändringarna utifrån ett helhetsperspektiv. Genom ditt sätt att leda och kommunicera skapar du ett dialogorienterat klimat och du är van vid att säkerställa att alla vet vad som förväntas av dem i förflyttningen mot gemensamt uppsatta mål. Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. I handling omsätter du den värdegrund vår verksamhet vilar på och därmed agerar du förebild för dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att kunna bli aktuell för tjänsten behöver du uppfylla följande krav:
• akademisk utbildning/examen om minst 120 hp motsvarande två år på högskola/universitet inom områden som Kriminalvården bedömer relevanta eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården finner relevant
• flerårig och väl vitsordad chefserfarenhet
• väl vitsordad erfarenhet av att leda utvecklingsarbete och att driva förändringsprocesser
• goda kunskaper om de övergripande förutsättningar (regelverk, budget, arbetsgivarepolitik m.m.) som gäller för offentlig verksamhet, gärna statlig
• goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Meriterande är:
• dokumenterad ledarskapsutbildning
• erfarenhet av att leda genom andra chefer
• erfarenhet av berednings- och beslutsfattandeprocess
• erfarenhet av att leda experter/specialister
• erfarenhet från flera verksamhetsgrenar inom Kriminalvården.
• erfarenhet inom annan myndighet i rättskedjan
ÖVRIGT
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald. För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering: Läs mer: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Ersättning
