Sektionschef till regionala it-brottscentrum ,regionala utredningsenheten
2026-04-29
Ta del av annonsen och ansök genom att gå in på följande länk: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/april/sektionschef-till-regionala-it-brottscentrum-regionala-utredningsenheten/
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Om Arbetsplatsen
Region Mitt omfattar Uppsala, Gävleborg och Västmanlands län och har drygt 2 700 anställda. Regionen består av tre polisområden och fyra regionala enheter, däribland regionala Utredningsenheten.
Den regionala utredningsenheten består av sex sektioner och ett kansli; Forensiska sektionen, sektionen för kamerabevakning och analys, Utredningssektionen, Aktionsgruppsektionen, Bedrägerisektionen samt Regionalt It-brottscentrum.
För att öka förmågan att hantera digital information har polisen inrättat sju regionala it-brottscentrum samt ett nationellt it-brottscentrum vid Noa.
Vid it-brottscentrumen finns stödfunktioner som biträder all brottsutredande verksamhet med att spåra och säkra digital information. Vid It-brottscentrumen finns även utredningsgrupper som arbetar med både egna ärenden och med biträde till övrig utredningsverksamhet, oavsett brottsområde, i ärenden som innehåller komplexa digitala inslag och där specialistkompetens behövs.
Sektionen it-brottscentrum vid RUE i region mitt består av 3 it-teknik/forensikgrupper, en Deskgrupp med beredningsfunktion och utredning av KCB- Komplexa Cyberbrott och kryptovalutaanalys samt två utredningsgrupper inom ISÖB (internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn). Verksamheten och medarbetarna är representerade i alla regionens polisområden.
Uppdraget som sektionschef för it-brottscentrum
Som chef för it-brottscentrum rapporterar du till enhetschefen för regionala utredningsenheten samt ingår i enhetens strategiska och operativa ledningsgrupp, där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens förändrings- och utvecklingsarbete. Du har särskilt ansvar för sektionens verksamhet inom området och dess resultat. Som sektionschef företräder du hela Polismyndigheten både internt och externt samt arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att skapa trygghet och bygga förtroende genom att utöva ett uppriktigt, modigt och lyhört ledarskap med tillit till andras kompetens och förmåga. Som chef driver du utveckling genom att inspirera och uppmuntra till reflektion och återkoppling på ett sätt som utgår från att vi följer lagen och behandlar människor lika. Du skapar förutsättningar och verkar för goda relationer som bidrar till att vi agerar tillsammans utifrån vad som är bäst för medborgarna och uppdraget som helhet.
Du ansvarar och verkar för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten. Tillsammans med gruppcheferna i din ledningsgrupp ansvarar du för att sektionens arbete bedrivs med hög kvalitet, god service och utvecklas genom medarbetarnas drivkrafter.
Du kan tas i anspråk för att verka i funktion i stab inom ramen för särskild händelse.
Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
polisexamen och/eller annan relevant utbildning
minst två års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer (formellt chefsskap)
ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings-och utvecklingsarbeten
ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum
erfarenhet av brottsbekämpande arbete i polismyndigheten
svenskt medborgarskap
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
minst ett års erfarenhet av att leda och driva genom andra chefer eller andra arbetsledare (formellt chefsskap)
erfarenhet av utredningsverksamheten inom polismyndigheten
erfarenhet av att delta i/driva samverkan med aktörer utanför den egna organisationen
erfarenhet av arbete med lokala problembilder
erfarenhet av arbete på ett polisområde/lokalpolisområde
chefs-och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå som arbetsgivaren bedömer relevant.
När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier och beteendena i uppdragskompassen. Ledarkriterierna anger en beskrivning av ett önskvärt ledarskap inom Polismyndigheten och omfattar följande förmågor:
Analys och helhetssyn
Mål och resultat
Utveckling och förändring
Social säkerhet
Muntlig och skriftlig kommunikation
Skapa delaktighet och motivation
Läs mer om ledarkriterierna via länken här https://polisen.se/ledarkriterier
Som en del i urvalsprocessen kommer även tester att användas.
Det är viktigt för oss att du som söker står för ett ledarskap där du med energi, drivkraft och förmåga till likabehandling är ett föredöme för dina medarbetare. Du ser till medborgarnyttan och sätter alltid polisens övergripande uppdrag främst.
Läs hela annonsen och ansök här: https://polisen.se/jobb-och-utbildning/lediga-jobb/2026/april/sektionschef-till-regionala-it-brottscentrum-regionala-utredningsenheten/
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
